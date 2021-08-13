



Виявили невідповідності фото та відео з дому загиблого мера Кривого Рогу - 17.08.2021 11:40

Користувачі в мережі виявили невідповідності на фото і відео з дому мера Кривого Рогу

На фото і відео з місця загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, який отримав смертельне вогнепальне поранення, знайшли нестикування. .

Уважні користувачі в мережі помітили, що на раніше опублікованій відеозапису, на якій зафіксовано останні хвилини життя політика, Павлов ходить по дому зі зброєю і телефоном в руках, а також в тапках на босу ногу. Однак на поданих слідством фотографіях після смерті видно, що на ногах у мера з'явилися темні високі шкарпетки, яких не спостерігалося на відео. Поліція поки не змогла пояснити це невідповідність.

15 серпня тіло Костянтина Павлова було знайдено на веранді заміського будинку, поруч лежала рушниця. Порушено кримінальну справу про умисне вбивство, президент Володимир Зеленський взяв його під особистий контроль. Офіційний представник МВС України Артем Шевченко назвав три версії смерті мера: вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю.

Пізніше джерела в правоохоронних органах розповіли журналістам, що відбитки пальців, змиви, порохові гази і балістика вказують на те, що сталося самогубство. Попередник Павлова на посту мера Юрій Вілкул заявив, що не вірить в цю версію. Дружина загиблого відмовилася давати свідчення.

Павлов став мером Кривого Рогу в грудні 2020 року. Він балотувався від партії «Опозиційна платформа - За життя».

Про причини загибелі мера сайт 24tv.ua повідомляє наступне:\

Костянтина Павлова, якого 15 серпня знайшли застреленим, могли вбити через борги. За даними джерел у МВС, мер Кривого Рогу нібито позичив гроші у криміналітету, але не зміг їх повернути.



Саме це, попередньо, і стало причиною вбивства. На думку криміналіста Сергія Пархоменка, смерть Павлова може бути зведенням рахунків.

Усе сталося вранці: поліція назвала ще одну версію загибелі мера Павлова. Як стверджують джерела видання в поліції Дніпропетровської області, у МВС знають причину вбивства мера Кривого Рогу, але поки не оприлюднюють інформацію. Ба більше, відомству відомо, з ким листувався Павлов перед трагедією, але це також є таємницею слідства.

Павлов міг заборгувати гроші

Як відомо, Павлов брав участь в місцевих виборах 2020 року. Попередньо, на фінансування своєї виборчої кампанії він залучав кошти, зокрема й кримінальних структур, які не зміг повернути. Слідство припускає, що саме це стало причиною трагедії. А Пархоменко зазначив, що вбивство може бути помстою.

Річ у тім, що 10 серпня, СБУ затримала в Кривому Розі злочинне угрупування "банда Хіпака". Вона мала чітку ієрархію, сувору дисципліну і відрізнялася особливою жорстокістю.

Зверніть увагу! Очолював угруповання 63-річний кримінальний авторитет Олександр Овчаренко. Він вже понад 10 років відомий у кримінальних колах і вважався "смотрящим" за містом.

Мер, ймовірно, співпрацював зі слідством, надавав інформацію, можливо, щось знав. Завдяки його підтримці, його даним були проведені затримання. Тому вбивство може бути зведенням рахунків, – сказав Пархоменко.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини