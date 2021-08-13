Іл-112 розбився під Моской. Відео катастрофи

- 17.08.2021 14:30
Іл-112 розбився під Моской. Відео катастрофи

Дослідний зразок новітнього російського військово-транспортного літака Іл-112В зазнав аварії в ході польоту в Підмосков'ї, повідомляють ЗМІ.  

Інцидент стався під час тренувального польоту. Причини події з'ясовуються.

У серпні Іл-112В здійснив перший переліт з Воронежа в Підмосков'ї. Літак повинен був взяти участь в VII Міжнародному військово-технічному форумі «Армія-2021».

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У березні перспективний російський військово-транспортний літак Іл-112В успішно виконав свій другий політ. Даний літак був доопрацьований до другого запуску і, як каже представник конструкторського бюро «Іл» у Воронежі Олександр Анохін, полегшений.

У вересні 2020 року «Армійський стандарт» написав, що Іл-112В, що вийшло перетяжеленной, знизять масу «за рахунок другорядних елементів конструкції».

У квітні 2019 року головний конструктор «Іл» Микола талики повідомив, що перший політ Іл-112В супроводжувався відмовою автоматики.

Перший політ Іл-112В відбувся в березні 2019 року на аеродромі ВАСО. Перша пробна рулежка літака пройшла в грудні 2018 року, а перша викочування машини відбулася в листопаді того ж року.

Серійне виробництво Іл-112 є одним із пріоритетних завдань державної програми переозброєння Збройних сил Росії. Перша установча партія для військово-транспортної авіації Повітряно-космічних сил Росії оцінюється в 35-37 машин. Іл-112, здатний прийняти до 44 пасажирів або до п'яти тонн вантажу, створюється на заміну українським Ан-24 і Ан-26.

 

Платинова Буковина, Чернівці

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