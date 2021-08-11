



В Україні за добу підтвердили 417 нових випадків коронавируса. - 16.08.2021 09:04

В Україні за добу підтвердили 417 нових випадків коронавируса. Захворюваність знижується другий день поспіль.

15 серпня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 417 до 2 266 329, кількість померлих від захворювання - на 14 осіб до 53 269, при цьому за добу кількість нових випадків знизилося на 40%, нових летальних випадків - на 17,6%.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, переда Платинова Буковина.

Станом на ранок 16 серпня в Україні зареєстровано 2 266 329 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 53 269 летальних 2 197 075 осіб одужали.

За добу зафіксовано 417 нових випадків захворювання, померли 14 осіб, видужали 248 осіб.



Таким чином, 15 серпня показник нових хворих за добу був вище, ніж видужали - 417 проти 248.

При цьому за добу було госпіталізовано 433 хворих коронавирусной інфекцією, що на 24% менше, ніж 14 серпня.

Як повідомляла Платинова Буковина, 14 серпня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 695 до 2 265 912 кількість померлих від захворювання - на 17 осіб до 53 255.

13 серпня кількість нових випадків COVID-19 збільшилася на 7,1% до 1 353, нових летальних знизилося - на 52,2% до 21.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини