В Україні за добу підтвердили 417 нових випадків коронавируса.

- 16.08.2021 09:04
В Україні за добу підтвердили 417 нових випадків коронавируса.

В Україні за добу підтвердили 417 нових випадків коронавируса. Захворюваність знижується другий день поспіль.

15 серпня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 417 до 2 266 329, кількість померлих від захворювання - на 14 осіб до 53 269, при цьому за добу кількість нових випадків знизилося на 40%, нових летальних випадків - на 17,6%.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, переда Платинова Буковина.

Станом на ранок 16 серпня в Україні зареєстровано 2 266 329 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 53 269 летальних 2 197 075 осіб одужали.

За добу зафіксовано 417 нових випадків захворювання, померли 14 осіб, видужали 248 осіб.

Таким чином, 15 серпня показник нових хворих за добу був вище, ніж видужали - 417 проти 248.

При цьому за добу було госпіталізовано 433 хворих коронавирусной інфекцією, що на 24% менше, ніж 14 серпня.

Як повідомляла Платинова Буковина, 14 серпня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 695 до 2 265 912 кількість померлих від захворювання - на 17 осіб до 53 255.

13 серпня кількість нових випадків COVID-19 збільшилася на 7,1% до 1 353, нових летальних знизилося - на 52,2% до 21.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: ковід статистика Україна Київ14 серпня 2021 року

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Вбито мера Кривого Рогу. Опубліковані кроваві фото У неділю, 15 серпня, стало відомо, що убитий мер Кривого Рогу Костянтин Павлов.
- 15.08.2021 17:44
Податкова перевірить доходи українців, майно і покупки Податкова служба України отримає нові повноваження, які дозволять їй
- 15.08.2021 15:49
Ціни квартир в Київській області літо-осінь 2021 Сьогодні розповімо про динаміку цін на ринку нерухомості Київської області в серпні 2021 року.
- 15.08.2021 13:31
Прогноз цін на нерухомість осінь 2021 Якіми будуть ціни на нерухомість осінь 2021 - зима 2022
- 14.08.2021 14:46
З'явилося перше відео з робособакою Xiaomi. Відео І вона там робить сальто
- 13.08.2021 14:06
Зорепад у серпні 2021: де дивитися та коли найбільше падає зірок? До 110 метеорів на годину: сьогодні вночі в Украіні можна спостерігати найбільше падіння Персеїд - найяскравішого зорепаду літа.
- 13.08.2021 14:02
Скільки води потрібно пити влітку? Про те, що для гарного самопочуття і зовнішнього вигляду потрібно вживати
- 13.08.2021 13:40
Ілон Маск запустить перший космічний білборд Ілон Маск запустить перший космічний білборд
- 13.08.2021 12:04
Як позбутися целюліту? Поради експерта Так звана «апельсинова шкыра» - поширена б'юті-проблема, причому знайома не тільки жінкам, а
- 12.08.2021 14:08
В Україні снизили тарифи на електроенергію серпень 2021 Як відомо, у квітні, в Україні тариф на газ для населення підвищили на 13,87%.
- 11.08.2021 16:03

Всі новини