



Податкова перевірить доходи українців, майно і покупки - 15.08.2021 15:49

Податкова служба України отримає нові повноваження, які дозволять їй знати все про кожного громадянина країни. Всі доходи, майно та покупки українців будуть схильні до ретельній перевірці.

Як повідомляє today.ua, Міністерство фінансів розпочало розробку нового законопроекту, згідно з яким в Україні може з'явитися новий механізм оподаткування.

Так, в документі буде прописано нове повноваження Податкової - "непрямі методи контролю" за кожним українцем.

Це означає, що Податкова отримає право вивчати і порівнювати реальний спосіб життя громадян з наданими даними для сплати податків. Крім того, банки почнуть надавати службі інформацію про витрати кожного громадянина.



Це означає, що якщо офіційно хтось буде отримувати невелику зарплату, а має дорогий автомобіль або робить дорогі покупки, то до нього у Податковій будуть питання. За "зайві" гроші доведеться звітувати документально або оплатити з непідтверджених витрат податок.

Українцям не варто сподіватися, що новий закон про "непрямі методи контролю" торкнеться тільки тих, хто купує дорогі машини і будинки. Як розповіли в Мінфіні, під дію документа потрапляють абсолютно всі фізособи-платники податків в державі.

Платинова Буковина, Чернівці

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