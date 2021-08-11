Вбито мера Кривого Рогу. Опубліковані кроваві фото

- 15.08.2021 17:44
Вбито мера Кривого Рогу. Опубліковані кроваві фото

У неділю, 15 серпня, стало відомо, що убитий мер Кривого Рогу Костянтин Павлов.

Нардеп ОТЗЖ Вадим Рабинович оприлюднив кадри з мета події, передає "Хвиля".

Відзначається, що Павлов загинув в с. Вільне під Кривим Рогом, за даними криворізького кримінального блогера Олексія Таймурзіна.

Політик Вадим Рабинович також заявив, що команда ОТЗЖ не повірить у версію самогубства Павлова.

"Якщо нам зараз почнуть розповідати, що веселий життєрадісний, віруюча людина Костянтин Павлов наклав на себе руки - в цю маячню ми вірити не будемо! Я розмовляв з ним два дні тому. Наші однопартійця розмовляли з ним вчора - він був веселий розповідав розповідав про свої плани ", - йдеться в публікації.

Відзначається, що замінить убитого мера Кривого Рогу "слуга народу" Олександр Котляр.

В мережі появилимя фото з місця вбивства. 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Олександр Котляр мер

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