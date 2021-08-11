Вбито мера Кривого Рогу. Опубліковані кроваві фото- 15.08.2021 17:44
У неділю, 15 серпня, стало відомо, що убитий мер Кривого Рогу Костянтин Павлов.
Нардеп ОТЗЖ Вадим Рабинович оприлюднив кадри з мета події, передає "Хвиля".
Відзначається, що Павлов загинув в с. Вільне під Кривим Рогом, за даними криворізького кримінального блогера Олексія Таймурзіна.
Політик Вадим Рабинович також заявив, що команда ОТЗЖ не повірить у версію самогубства Павлова.
"Якщо нам зараз почнуть розповідати, що веселий життєрадісний, віруюча людина Костянтин Павлов наклав на себе руки - в цю маячню ми вірити не будемо! Я розмовляв з ним два дні тому. Наші однопартійця розмовляли з ним вчора - він був веселий розповідав розповідав про свої плани ", - йдеться в публікації.
Відзначається, що замінить убитого мера Кривого Рогу "слуга народу" Олександр Котляр.
В мережі появилимя фото з місця вбивства.
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