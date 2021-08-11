З'явилося перше відео з робособакою Xiaomi. Відео- 13.08.2021 14:06
З'явилося перше відео з робособакою Xiaomi CyberDog І вона там робить сальто.
Xiaomi випустила перше офіційне відео з робособак CyberDog, представленої кілька днів тому.
З'явилося перше відео з робособак Xiaomi CyberDog.
Відео, звичайно, рекламне і сильно оброблене, але воно все ж дозволяє зрозуміти, як рухається робот і як він приблизно виглядає не на фотографіях. Що цікаво, момент з сальто до кінця чомусь не показали.
Нагадаємо, CyberDog варто 1540 доларів. Він заснований на дуже продуктивній платформі Nvidia Jetson Xavier NX, а також оснащений SSD об'ємом 128 ГБ, безліччю датчиків, включаючи GPS, і може пересуватися зі швидкістю до 3,2 м / с, тобто до 11,5 км / год.
Дивіться відео:
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