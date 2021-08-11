Ілон Маск запустить перший космічний білборд- 13.08.2021 12:04
На ньому будуть демонструватися текст, логотипи і навіть твори мистецтва
Ілон Маск (Elon Musk), генеральний директор SpaceX і Tesla, став партнером канадського стартапу Geometric Energy Corp і допоможе йому запустити супутник, який буде служити першим рекламними білбордами в космосі.
Супутник буде відправлений на низьку навколоземну орбіту в наступному році на борту ракети SpaceX Falcon 9. Цей супутник зможе демонструвати рекламні оголошення, які будуть відправлятися з Землі. Супутник під назвою CubeSat матиме піксельний екран поки що невідомого дозволу. Стартап Geometric Energy Corp, з яким працює SpaceX, додав, що крім реклами, екран також можна використовувати для відображення логотипів і навіть творів мистецтва.
Ілон Маск запустить перший космічний білборд
Семюел Рід (Samuel Reid), генеральний директор і співзасновник Geometric Energy Corp, уточнив в інтерв'ю BusinessInsider, що цей космічний рекламний щит НЕ буде видно з Землі. Контент на дисплеї супутника буде транслюватися в прямому ефірі на різні онлайн-платформи, такі, як YouTube або Twitch, за допомогою камери.
Компанії можуть побажати розмістити свій логотип, хтось захоче залишити якийсь ліричний або художнім послання. Ми хочемо демократизувати доступ до космосу і забезпечити децентралізоване участь. Сподіваюся, люди не захочуть витрачати гроші на щось недоречне або образливе.
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