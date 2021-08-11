



Зорепад у серпні 2021: де дивитися та коли найбільше падає зірок? - 13.08.2021 14:02

До 110 метеорів на годину: сьогодні вночі в Украіні можна спостерігати найбільше падіння Персеїд - найяскравішого зорепаду літа.

Місяць не завадить, але краще для спостереження виїхати за місто. Сьогодні вночі українці зможуть стати свідками значного астрономічного події - поспостерігати пік знаменитого річного зорепаду Персеїди. Якщо, звичайно, погодні умови виявляться придатними.

Про майбутню подію попередили Укркосмосіі та Київський Планетарій. Як відзначають в останньому, умови спостереження Персеїд в 2021 році, при безхмарним погоді - найкращі.

Місяць 8 серпня пройде фазу і не завадить спостереженнями метеорів. Пік припадає на ніч з 12 на 13 серпня. Також можна дивитися з 13 на 14 серпня 2021 року. При сприятливих погодних умовах і відсутності міської засвітки починаючи з півночі і всю ніч, можна спостерігати до 110 метеорів на годину, або 1-2 метеора в хвилину.

Пересеіди утворюються, коли Земля проходить через шлейф пилових частинок, випущених кометою 109 / Свіфта-Туттля.

Своєю назвою Персеїди зобов'язані сузір'я Персей, з якого, якщо придивитися, «вилітають» метеори або «падаючі зірки». Говорячи науковою мовою, радіант Персеїд знаходиться в сузір'ї Персей. У серпні його можна бачити всю ніч. Для спостерігача в середній смузі України в районі опівночі сузір'я Персей розташовується в північно-східній частині неба.

«Зорепад» із сузір'я Персей можна милуватися в ясні серпневі ночі і особливо за тиждень до і після піку. Метеорний потік Персеїди діє щороку з 17 липня по 26 серпня і зазвичай проявляє активність з 5 по 20 серпня. Пік активності в 2021 році очікується 12 серпня в 23:00 за киівским часом.

Платинова Буковина, Чернівці

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