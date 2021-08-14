



Прогноз цін на нерухомість осінь 2021 - 14.08.2021 15:46

Зростання або стагнація: що буде з цінами на новобудови в Україні. Фахівці по нерухомості агенстава нерухомості Lex-Group розповіли, чому житло на первинному ринку продовжує дорожчати і як зміниться вартість осені 2021 року та взимку 2022 року

Нестабільний курс гривні багато років, зниження ставок по іпотеці і падіння прибутковості банківських вкладів створили ажіотаж на ринку нерухомості в Україні загалом та у місті Киїі . В результаті небувалого попиту ціни на житло виросли до рекордного рівня.

Аналітики і девелопери розповіли, чому зниження цін на столичні квартири в новобудовах найближчим часом чекати не варто.

Пільгова іпотека

До кінця першого кварталу 2021 року середня вартість квартир на первинному ринку в Москві зросла (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року) на 20%, до 348,1 тис. Руб. за «квадрат», розповіла керуючий директор компанії «Метріум» (учасник партнерської мережі CBRE) Надія Коркка. За квартал, за її словами, ціна збільшилася на 11%.

Динаміка цін на новобудови за підсумками першого кварталу 2021 року

Головним стимулом зростання цін на житло стали низькі іпотечні ставки. Пільгова іпотека під 6,5% річних була запущена навесні 2020 року в розпал пандемії як антикризовий захід. Програма повинна була завершитися 1 листопада 2020 року, але влада вирішила продовжити її до 1 липня 2021 року. За рахунок більш низької ставки повинна була вирости доступність житла, але, на думку багатьох експертів, цього не сталося, так як попит зріс і забудовники і девелопери стали інтенсивно підвищувати вартість на квартири в своїх об'єктах.

До кінця 2021 року пільгова іпотека залишиться ключовим фактором, який буде впливати на попит і ціни, вважає голова ради директорів компанії «Бест-Новобуд» Ірина Доброхотова. За її словами, після 1 липня існуючий сьогодні ажіотажний попит на новобудови тимчасово спаде, так як ті, хто прагне купити квартиру за програмою пільгової іпотеки, поспішають це зробити зараз, до передбачуваної дати її завершення.

«Якщо програма буде продовжена на поточних умовах, то восени і до кінця року попит на новобудови, як і раніше буде високим, відзначає Доброхотова. На її думку, при невеликому підвищенні ставки, зміну умов кредитування (влада обговорює можливість продовження програми на рік зі ставкою 7-7,5%) і зниження ліміту на кредит до 3 млн можливе певне скорочення попиту.

Ціни на новобудови, в свою чергу, будуть залежати від попиту. «При продовженні пільгової іпотеки вартість квадратного метра зросте до кінця року. Якщо ажіотаж у зв'язку зі скасуванням програми пільгової іпотеки спаде, то можлива фіксація цін на поточному рівні. А ось при помітному падінні попиту не виключена корекція цін. Однак зміни торкнуться нових проектів, які можуть виходити за нижчою ціною на старті. Ті квартири, які вже є в експозиції, швидше за все, дешевшати не будуть », - прогнозує глава« Бест-новобудови ».

За підсумками травня-червня аналітики сервісу «Синиця» прогнозують нові рекорди за кількістю укладених договорів пайової участі (ДДУ) і за виданими іпотечними кредитами, а в другому півріччі очікують зниження попиту. Генеральний директор сервісу «Синиця» Наталія Шаталіна вважає різке зниження цін малоймовірним - швидше за все, за рахунок субсидування іпотечних ставок забудовниками і підтримки їх на психологічно комфортному рівні попит знижуватиметься поступово. Після скасування пільгової іпотеки очікується стагнація середніх цін на поточному рівні, окремі найбільш вдалі проекти будуть показувати зростання за рахунок стадії будівельної готовності, прогнозує Шаталіна.



Незважаючи на завершення програми пільгової іпотеки, ціни залишаться на колишньому рівні .

Скорочення пропозиції новобудов.

Пропозиція нових квартир в столиці зараз знаходиться на мінімальному рівні за останні п'ять років, зазначає Надія Коркка. У масовому сегменті в старих кордонах Москви в квітні, за даними «Метріума», було представлено всього 10 тис. Квартир, кількість експонованих лотів щодо минулого місяця скоротилося на 3,5% (за 12 місяців -29%). Пропозиція в Новій Москві в першому кварталі 2021 року склало 7,9 тис. Квартир (-14% за квартал і -16% за 12 місяців). У певних нішах ринку відзначається дефіцит - наприклад, не вистачає багатокімнатних квартир. Всі ці фактори також простимулюють зростання цін або їх збереження на високому рівні, вважає Надія Коркка.

Основним фактором зростання цін в поточній ситуації є високий рівень попиту і низька пропозиція, підтвердив директор департаменту проектного консалтингу Est-a-Tet Роман Родіонцев. «Кожен, хто виходив на ринок проект викликає колосальний інтерес серед покупців. Сьогодні часто попереднє бронювання лотів в новому проекті починається ще до офіційного старту продажів. До кінця року ця тенденція в новобудовах продовжиться, однак починаючи з другої половини 2021 року темпи зростання цін будуть не такими високими, як у другій половині 2020 го і в першій половині поточного року. У 2022 році зростання цін буде трохи вище рівня інфляції », - прогнозує експерт.



Пропозиція впало до п'ятирічного мінімуму (Фото: Eletha15 \ shutterstock)

Будматеріали, земля і мігранти

Як і раніше підвищується собівартість будівництва через подорожчання будівельних матеріалів, стверджують аналітики. «Тільки арматура з квітня по травень подорожчала на 22-28%. Дорожчають метал, утеплювачі, деревина. В цілому триває підвищення цін на всі види послуг, паливо і матеріали. Все це створює передумови до збереження вартості квадратного метра на високому рівні », - розповіла Надія Коркка.

Ще однією передумовою до зростання вартості новобудов стало збільшення вартості землі в Москві - за рік вона зросла приблизно на 15-20%, розповіла генеральний директор VSN Realty Яна Глазунова. Це, за її словами, обумовлено високим попитом і гарною маржинальністю проектів. «Зростання цін на землю, локдауни, подорожчання будматеріалів від 15% до 30% змусило девелоперів вносити коригування в проектні бюджети. Всі ці витрати довелося покривати за рахунок зростання вартості квадратного метра - плюс 5-7%. В 2021 головним фактором залишається розмір облікової ставки, як і в допандеміческій період. Зараз вона залишається все ще мінімальної », - зазначила Глазунова. За її словами, при прогнозованому зростанні в другій половині року знову зростуть видатки з проектного фінансування, що буде компенсуватися, знову ж таки, за рахунок зростання вартості.

Ще одна причина подорожчання квартир в московських житлових комплексах - це масовий від'їзд мігрантів, в результаті якого виросла вартість цілого ряду послуг в будівництві, зазначив експерт з нерухомості Ян Марчинський. «Однак Мінбуд планує наростити обсяги будівництва за рахунок організованого завезення трудових мігрантів на будмайданчики. Законопроект, який спрощує в'їзд в Росію іноземних робітників, вже внесений в уряд », - уточнив Марчинський. Він підкреслив, що нестача робочої сили буде стимулювати зростання цін на новобудови, поки не впаде попит.

Що кажуть забудовники

«Ціни на новобудови стабілізуються»

Ірина Дзюба, заступник генерального директора MR Group:

- В останній рік на ціни впливає кілька факторів - подорожчання будматеріалів і земельних ділянок, високий попит при обмеженій пропозиції. До прийняття рішення про подальшу долю іпотечної держпрограми можливий додатковий стрибок попиту, подібний до того, що фіксувався на ринку в жовтні 2020 го.

Можливо, для когось із забудовників це стане додатковим приводом скорегувати цінник. Зараз квартири у більшості столичних гравців виводяться в продаж невеликими порціями для максимально гнучкої цінової політики. Починаючи з другого півріччя, за нашими прогнозами, попит дещо скоректується, а ціни на новобудови стабілізуються.

«Ми спостерігаємо« ідеальний шторм »

Роман Семчишин, комерційний директор компанії Sminex:

- Зараз на ринку ми спостерігаємо «ідеальний шторм». Перша передумова для зростання цін - критичне зниження ставки по банківських депозитах. Клієнти банків масово зняли гроші з звичних депозитів, які раніше приносили дохід в 6-8% річних. На руках утворився рекордно великий обсяг готівки. Перше, про що в такому випадку замислюється російська людина, - це нерухомість.

Ситуація підігріли девальвацією рубля і пільговою іпотекою. Грошей на руках багато, вони знецінюються, але їх ще можна збільшити кредитом. Попит кинувся в нерухомість, ціни почали рости. Люди бачать це і починають вкладати кошти в нерухомість ще активніше. Так система розігнала сама себе. Наведу як приклад тюльпанову лихоманку в Голландії. Рано чи пізно все неминуче усвідомлюють, що ринок перегрітий. Жодне ралі не триває вічно. І все ралі закінчуються однаково.

«Зростання цін буде помірним»

Олександр Гуторов, комерційний директор ГК «Країна Девелопмент»:

- На зростання цін на новобудови будуть впливати ті ж фактори, що і в минулому році: зменшується обсяг виведення нових проектів на ринок, зниження прибутковості вкладів, введення ПДФО на вклади на загальну суму понад 1 млн руб. і висока волатильність на фондових ринках, яка призведе до подорожчання будівельних матеріалів. Також не останнім чинником є ​​все ще високий попит на покупку житла з боку населення, незважаючи на відчутне падіння доходів.

Справа вся в тому, що люди в Україні вважають нерухомість найнадійнішим вкладенням, і тому вони продовжать купувати квадратні метри, що , безсумнівно, буде впливати на зростання їх вартості. Щодо прогнозів ми вважаємо, що зростання цін буде помірним, якихось сплесків, як, наприклад, в минулому році, очікувати не варто.

«Є передумови для зростання цін на новобудови»

Рустам Арсланов, віце-президент ГК «Гранель»:

- На даний момент ще є передумови для зростання цін на новобудови, пов'язані з майбутньою скасуванням державної підтримки іпотеки. Однак, цей ресурс обмежений в часі до 1 липня і, фактично, вже відіграний. Тому в найближчі кілька місяців ринок столичного регіону, швидше за все, буде стабільний. При цьому не виключений невелике зростання цін по окремих проектах, пов'язаний з дефіцитом ліквідного пропозиції.

Така «перепочинок» може тривати 2-3 місяці, і вже до осені ми побачимо повернення попиту, обумовленого сезонністю і відсутністю інших інвестиційних інструментів, порівнянних з нерухомістю за поєднанням надійності та прибутковості. Таким чином, в цьому році ринок нерухомості повинен бути вдалим для інвестицій і може забезпечити дохід інвесторам 15-20% річних.

«Негативний сценарій базується на зростанні ключової ставки»

Олексій Перлин, генеральний директор девелоперської компанії «БМУ-6 Інвестиції»:

- Подальший розвиток ситуації на ринку може відбутися за трьома сценаріями: помірного, позитивному і негативному. За помірним сценарієм ключова ставка до кінця 2021 року скоректується до 6%, доходи населення будуть плавно рости, політика жорсткості умов видачі іпотеки буде помірною, курс національної валюти залишиться стабільним. В цьому випадку ми очікуємо збереження попиту на рівні вище середнього, але нижче поточного рівня, при цьому зростання цін на горизонті 12 місяців сповільниться до рівня інфляції.

За позитивним сценарієм ключова ставка до кінця 2021 року зросте до 5,5% або ринку будуть запропоновані альтернативні механізми пільгової іпотеки для масового споживача. При такому розвитку попит збережеться на високому рівні і ціни на житло будуть рости темпами, що випереджають інфляцію протягом року, після зростання цін сповільниться за рахунок насичення ринку новим обсягом пропозиції і підвищення девелоперської активності.

Негативний сценарій базується на зростанні ключової ставки до 8-9% в перспективі 12 місяців, а саме повернення до іпотечних ставках на рівні 11-12%, а також зниження доходів населення при слабкому зростанні економіки. При такому сценарії можливий тривалий період слабкого попиту і стримування цін на житло з боку забудовників, що в свою чергу призведе до скорочення обсягу ринку. Відновлення балансу на ринку нерухомості буде залежати від запасу «міцності» девелоперів, сформованого в період ажіотажного попиту, розміру ключової ставки і динаміки доходів населення.

Детальніше на РБК:

https://realty.rbc.ru/news/60b8ddde9a7947282e085567

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