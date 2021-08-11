



Ремонт турбін Чернівці - 11.08.2021 15:09

Ремонт турбін легкових та вантажних автомобілів в Чернівцях проводить СТО Скіф.

Адреса: м. Чернівці, вул. Хотинська, 5

Тел. для довідок: (050) 537 55 15, (0372) 52 98 09.

Економія до 70% від вартості нової турбіни!

Зняття і установка, ремонт турбіни. Доступ клієнтів в ремзону. Зателефонуйте нам: (050) 537 55 15

Забір і доставка ремонт турбін Чернівці. Ремонтуємо актуатори і клапани вестгейта. Ми працюємо для вій України. Донас приїздять на ремонт турбін Івано-Франківськ, Снятин, Коломия, Львів та багато інших міст України! Звертайтеся!

Працюємо з 2008 року! ремонтуємо турбіни, виконуємо інші постуги СТО

Діагностика турбіни на автомобілі складається з 12 етапів:

Тестова поїздка на автомобілі з майстром



Зчитування параметрів діагностичним сканером, виявлення кодів помилок в електронних блоках автомобіля



Перевірка турбіни на люфти



Перевірка стан крильчатки на наявність пошкоджень



Перевірка роботи актуатора турбіни



Перевірка роботи механізму змінної геометрії



Перевірка роботи клапана вестгейта



Перевірка герметичності системи подачі повітря



Перевірка герметичності вакуумної системи



Перевірка рівня масла в двигуні



Перевірка роботи системи EGR



Перевірка температурного режиму



Діагностика знятої турбіни складається з 9 етапів:



Перевірка роботи актуатора турбіни



Перевірка роботи клапана вестгейта



Перевірка турбіни на люфти



Виробляємо розбирання турбокомпресора



Виробляємо огляд стану крильчатки і ротора на наявність пошкоджень



Проводимо перевірку биття вала турбіни на стенді



Перевірка роботи механізму змінної геометрії якщо вона є



Проводиться дефектовка внутрішніх складових запчастин турбокомпресора



Перевірка турбокомпресор на текти масла при необхідності



Відновлюємо 96% турбін!

Навіть турбіни із зношеним корпусом і посадочними поверхнями, ті, від яких відмовилися інші фірми!

Завжди вільна парковка!

Компанія «СТО Скіф» виконує ремонт автомобільних турбін в Чернівцях з видачею справного обладнання в день звернення. Використання оригінальних запчастин і дефектовка на випробувальному стенді дозволяють нам гарантувати безперебійну роботу агрегату.

До 40% турбін не вимагають ремонту!

Ви впевнені що турбіна дійсно несправна?

Ми помітили що близько 40% які приходять до нас на ремонт, насправді исправ. Навіть якщо в якомусь автосервісі турбіну визнали несправною, це може бути не так! Часто причина неправильної роботи турбіни може бути в несправному датчику, отворі в інтеркулере або в прокладці. Сервіси, які неглибоко розуміють особливості роботи турбін, часто засуджують справні агрегати!

Запишіться на діагностику до професіоналів:

Щоб точно зрозуміти справна турбіна чи ні.

Налаштовуємо геометрію на унікальному стенді!

Ми маємо в своєму розпорядженні сучасний стенд для точної настройки турбін із змінною геометрією, який дозволяє домогтися правильної роботи турбіни на автомобілі. Адже під час налаштування геометрії "на око" велика ймовірність того, що турбіну доведеться кілька разів знімати і ставити і її робота буде не ідеальною. Що призводить до підвищеної витрати палива або аварійного відключення турбіни.

Коли потрібно звертатися до нас:

Підставою для звернення до СТО Скіф виступають такі симптоми несправностей:

Підвищений витрата робочої рідини;



Текти масла з турбокомпресора або сполучних патрубків;



Збільшений витрата палива;



Падіння потужності двигуна;



Погіршення динаміки розгону;



Сторонній шум, скрегіт або свист при включеному двигуні;



Сильне задимлення вихлопу (чорний, білий або синій дим).

При виявленні перших ознак звертайтеся в сервісний центр по діагностиці або техобслуговування двигунів. Якщо несправність мотора пов'язана з поганим станом турбіни, знімайте і привозите пристрій на нашу базу для ретельного огляду і подальшої лагодження. Ми продіагностіруем його шляхом зовнішнього огляду, з застосуванням інструменту і на стенді за допомогою комп'ютерних ліцензованих програм.

Ремонт і діагностика турбін виробляються механіками з досвідом діяльності в цій сфері не менше 12 років.

Відновлюємо працездатність агрегатів для різних видів транспорту:

Легкового та вантажного автотранспорту;



мікроавтобусів;



автобусів;



Сільгосптехніки - комбайнів, тракторів, зернозбиральних машин і ін .;



кранів;



екскаваторів;



Дорожньої техніки;



Яхт, катерів і малих суден.



Здійснюємо ремонт турбін автомобілів з бензиновим і дизельним мотором об'ємом від 1,2 л, незалежно від конфігурації.

У нашій майстерні лагодять турбокомпресори для авто:

БМВ;

Мерседес;

Хюндай;

Ауді;

Форд;

Шкода;

Фольксваген;

Вольво;

Опель;

Мазда;

Рено;

Пежо;

Кіа;

Ленд Ровер.

Крім того, ми успішно ремонтуємо клапана сервоприводи (актуатори) турбокомпресорів.

займаємося практично всіма видами турбін в тому числі і ремонтом турбін дизельних двигунів

При ремонті видаляються всі зношені компоненти, замість них монтуються тільки оригінальні запчастини від офіційних дилерів. Відремонтоване пристрій має заводські характеристики і довгий експлуатаційний ресурс.

Все актуатори проходять перевірку на спеціальному якому тестують стенді, який імітує їх експлуатацію на машині. Тому ми обіцяємо безвідмовність і 100% якість друку.

ПРОИЗВОДИМ капремонт ВАКУУМНИХ КЛАПАНІВ

При необхідності відремонтуємо клапани, що функціонують від вакууму або тиску. Працюємо під ключ з розбиранням, заміною вийшла з ладу мембрани і наступною збіркою. Після установки зібраний турбокомпресор відчувають на спеціалізованому стенді для налаштування параметрів.

Якість операцій на всіх етапах - від приймання до передачі обладнання клієнтові - контролюється автоматизованою системою виробництва на базі програми 1С. Більше інформації про цю систему дізнавайтеся тут

На виробничій ділянці, де проводиться ремонт турбіни двигуна (Чернівці), постійно підтримується чистота. Тому ми виключаємо попадання в конструкцію пилу та інших сторонніх часток, здатних вплинути на якість заходів. Крім того, порядок на майданчику прискорює відновні операції, оскільки весь необхідний інструментарій знаходиться на видному місці

Турбіна після ремонту в компанії СТО Скіф Чернівці не відрізняється від нової:

Ремонтні послуги коштують в рази дешевше покупки агрегату. По завершенні заходів відремонтована установка набуває первісний вигляд і характеристики. Це обумовлено наступними факторами

Заміна відмовили деталей на справні оригінальні;

Балансування в 3 етапи;

Перевірка і регулювання параметрів в реальному режимі експлуатації.

Відновлені вироби витримують надмірні навантаження: до 300 000 оборотів в хвилину при температурі до 1400 ° C.

Ми неодноразово проводили ремонт турбін легкових автомобілів для гонок. Вироби демонстрували надійність в екстремальних умовах, тому ми з упевненістю даємо гарантію на 3 роки.

Працюємо на всій території міста Чернівці та приїжджають з інших областей

Пропонуємо надіслати несправність приладу перевізником, рейсовим автобусом, поїздом або будь-яким іншим способом. Наші майстри проведуть візуально-інструментальне обстеження системи в день звернення. Якщо вузол вимагає оперативного втручання, працівник нашого сервісу надішле фотозвіт і дефектну відомість, а також обговорить з клієнтом всі нюанси. Справне устаткування відправляється назад узгодженим способом

Всі питання по доставці до нас турбін Ви можете уточнити у менеджера по телефону (050) 537 55 15

Чому обирають нас:

Економія до 70% від вартості нового вузла. Ціна на капітальний ремонт турбін в рази менше покупки нового пристрою. Вартість оголошується після комплексної діагностики і не змінюється.

3-річна гарантія без обмеження пробігу. Завдяки прямій співпраці з офіційними дилерами оригінальних запчастин ми впевнені у високій якості операцій та довговічності обладнання.

Термін ремонту - 4 години. Вам не доводиться тижнями чекати надходження пристрою або запчастин з заводу. Виконанням робіт займається бригада з 6 чоловік різної спеціалізації.

Ремонтуємо тільки що вийшли з ладу вузли. Ми виконуємо замовлення тільки в тих випадках, якщо обладнання підлягає відновленню і фахівці впевнені в усуненні поломки. Вартість наших послуг є обґрунтованою. Тому якщо проблема в патрубку, прокладці або іншої дрібної проблеми, ми чесно скажемо про це і не будемо наполягати на капремонті.

Постійна наявність запчастин. На нашому складі завжди в наявності запасні частини до багатьох моделей машин. Тому ми виконаємо ремонт вантажних турбін і агрегатів для легкових авто і вантажівок без незапланованих простоїв транспорту.

Запрошуємо на екскурсію. Клієнт хоче бути впевненим в отриманні якісної послуги. Усіх бажаючих запрошуємо відвідати цех і подивитися як працюють фахівці.

Безкоштовна консультація. Майстер відповість на всі питання по експлуатації турбированних моторів і самостійному контролі технічного стану, щоб уникнути подальших збоїв.

Велика мережа замовників. Висока якість наших послуг підтверджується багаторічним співробітництвом з приватними особами, підприємствами різної спрямованості і офіційними дилерськими сервісами.



Платинова Буковина, Чернівці

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