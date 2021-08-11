



В Україні снизили тарифи на електроенергію серпень 2021 - 11.08.2021 16:03

В Україні снізлі тарифи на електроенергію для деяких категорій: скільки доведеться платити

Все залежить від рівня споживання.

Уряд знижує тарифи на електроенергію для українців. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

"З ініціативи Президента Володимира Зеленського, тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, будуть знижені до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн).

У той же час для тих українських сімей, які споживають понад 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін. Нові правила запрацюють з 1 жовтня ", - заявив глава Кабміну.

Як відомо, у квітні, в Україні тариф на газ для населення підвищили на 13,87%. В "Нафтогазі України" пояснили підвищення ціни зростанням вартості газу на європейських ринках і низькими запасами в сховищах Європи

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" повідомила про підвищення з 1 травня річного тарифу на газ для побутових споживачів з 6,99 гривні ($ 250 за 1 тис. Куб. М) до 7,96 гривні (близько $ 284 за 1 тис. Куб. М) за 1 куб. м. Інформацію про новий річному тарифі компанія повідомила на своєму сайті.

"Річний тариф" Фіксований "до 30 квітня 2022 року становитиме 7,96 гривні за кубічний метр", - наголошується в повідомленні.

Прес-служба "Нафтогазу України" пояснила підвищення ціни зростанням вартості газу на європейських ринках і низькими запасами в сховищах Європи.

"Нафтогаз" і інші газопостачальні компанії, згідно з новими правила поставки природного газу споживачам, опублікували на своїх сайтах фіксовану ціну блакитного палива. Їм заборонено змінювати тарифи протягом року. Найвищий тариф на газ і транспортування споживачам на Україні зафіксовано у "Чернівецької обласної енергопостачальної компанії" - 13,5 гривень за куб. м (близько $ 482 за 1 тис. куб. м). У той же час її конкурент в регіоні компанія "Чернівцігаз збут", що працює під брендом "Твій газсбит", запропонував тариф для населення з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року в розмірі 7,99 гривні за куб. м. Тариф "Торгової електричної компанії", яка постачає газ Києву, встановлений в розмірі 10,8 гривні за куб. м ($ 385 за 1 тис. куб. м).

При цьому в "Нафтогазі" зазначили, що закріплений на рік тариф захистить домогосподарства від сезонних стрибків ціни на газ під час наступного опалювального сезону.

На початку 2021 року уряд України в черговий раз підвищило тарифи на газ, після чого по всій країні пройшли акції протесту. Тоді кабінет міністрів, щоб заспокоїти населення, ввів фіксовану ціну на газ до кінця березня 2021 року, а потім запропонував ввести річний фіксований тариф.

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