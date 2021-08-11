В Україні снизили тарифи на електроенергію серпень 2021

- 11.08.2021 16:03

В Україні снізлі тарифи на електроенергію для деяких категорій: скільки доведеться платити
Все залежить від рівня споживання.

Уряд знижує тарифи на електроенергію для українців. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

"З ініціативи Президента Володимира Зеленського, тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, будуть знижені до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн).

У той же час для тих українських сімей, які споживають понад 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін. Нові правила запрацюють з 1 жовтня ", - заявив глава Кабміну.

Як відомо, у квітні, в Україні тариф на газ для населення підвищили на 13,87%. В "Нафтогазі України" пояснили підвищення ціни зростанням вартості газу на європейських ринках і низькими запасами в сховищах Європи

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" повідомила про підвищення з 1 травня річного тарифу на газ для побутових споживачів з 6,99 гривні ($ 250 за 1 тис. Куб. М) до 7,96 гривні (близько $ 284 за 1 тис. Куб. М) за 1 куб. м. Інформацію про новий річному тарифі компанія повідомила на своєму сайті.

"Річний тариф" Фіксований "до 30 квітня 2022 року становитиме 7,96 гривні за кубічний метр", - наголошується в повідомленні.

Прес-служба "Нафтогазу України" пояснила підвищення ціни зростанням вартості газу на європейських ринках і низькими запасами в сховищах Європи.

"Нафтогаз" і інші газопостачальні компанії, згідно з новими правила поставки природного газу споживачам, опублікували на своїх сайтах фіксовану ціну блакитного палива. Їм заборонено змінювати тарифи протягом року. Найвищий тариф на газ і транспортування споживачам на Україні зафіксовано у "Чернівецької обласної енергопостачальної компанії" - 13,5 гривень за куб. м (близько $ 482 за 1 тис. куб. м). У той же час її конкурент в регіоні компанія "Чернівцігаз збут", що працює під брендом "Твій газсбит", запропонував тариф для населення з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року в розмірі 7,99 гривні за куб. м. Тариф "Торгової електричної компанії", яка постачає газ Києву, встановлений в розмірі 10,8 гривні за куб. м ($ 385 за 1 тис. куб. м).

При цьому в "Нафтогазі" зазначили, що закріплений на рік тариф захистить домогосподарства від сезонних стрибків ціни на газ під час наступного опалювального сезону.

На початку 2021 року уряд України в черговий раз підвищило тарифи на газ, після чого по всій країні пройшли акції протесту. Тоді кабінет міністрів, щоб заспокоїти населення, ввів фіксовану ціну на газ до кінця березня 2021 року, а потім запропонував ввести річний фіксований тариф.

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Ремонт турбін Чернівці Ремонт турбін легкових та вантажних автомобілів в Чернівцях.
- 11.08.2021 15:09
Софія Сапега заявила про непричетність КДБ до посадки літака Ryanair в Мінську Затримана в Білорусії росіянка Софія Сапега розповіла про
- 11.08.2021 15:00
Розкрито особу маніяка, який вирізав жінці серце Власник квартири на Нікулінський вулиці, майор збройних сил в запасі, здавав
- 11.08.2021 14:56
Ринок землі створив великі проблеми дачникам Крім документів, які підтверджують громадянство і особистість, обов'язковим є надання:
- 11.08.2021 14:41
Мессі продовжить кар'єру у французькій команді Ліонель Мессі вже визначився з майбутнім клубом. Це європейський ФК. Хоча раніше Лео планував виїхати в МЛС.
- 11.08.2021 14:36
Гецко: в потрібний момент «Колос» може стрибнути вище голови Вчора було зіграно матч третього раунду кваліфікації Ліги конференцій між Карагандинському
- 11.08.2021 14:34
Петраков може стати другим кандидатом на пост головного тренера збірної України після Реброва 12 серпня повинна з'явитися визначеність з тим, хто буде керувати головною командою країни найближчим часом.
- 11.08.2021 14:29
Як спорт впливає на серце? Як спорт впливає на серце? Розповідає лікар-кардіолог
- 11.08.2021 11:30
В Україні можуть подорожчати бюджетні б / у авто За рік старі машини в США подорожчали на 30%. Це найбільший стрибок зростання цін за останні 20 років.
- 11.08.2021 11:19
Німеччина скасовує безкоштовне тестування на Covid, щоб вакцинувати більше людей Нові правила є частиною зусиль уряду по стимулюванню вакцинації серед тих, хто
- 11.08.2021 10:38

Всі новини