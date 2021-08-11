



Софія Сапега заявила про непричетність КДБ до посадки літака Ryanair в Мінську - 11.08.2021 15:00

Затримана в Білорусії росіянка Софія Сапега розповіла про непричетність білоруського Комітету державної безпеки (КДБ) до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair в аеропорту Мінська 23 травня. Свою заяву вона зробила в ефірі шоу «Це інше».

На думку Сапєги, в посадці літака могло бути замішано оточення екс-головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Вона також заявила, що на борту літака не знаходилися співробітники білоруських спецслужб. Крім того, росіянка розповіла про своє самопочуття: «Про плани говорити поки зарано, але на даний момент я відчуваю себе набагато краще, ніж в перші дні [після затримання]. Настрій нормальний, готова йти далі ».

Заява росіянки могло бути зроблено під тиском, заявив білоруський політолог Дмитро Болкунец, а за допомогою цих заяв білоруська влада намагаються знову виправдати свої дії щодо літака Ryanair.

Мені здається, [президент Білорусії Олександр] Лукашенко вже неодноразово пошкодував про це. Очевидно, що посадка літака - операція КДБ. Про це в перші години відкрито говорили білоруські канали

Д. Болконец вважає, що вірити заявам Сапеги не можна, так як зараз вона, по суті, є заручником і говорить те, про що просять білоруська влада. На думку Болкунца, спочатку президент Лукашенко бравірував причетністю білоруських спецслужб до посадки літака, проте коли влада зрозуміла, що спровокували кризу, вони спробували зняти з себе відповідальність за це.

Раніше викриття опозиції робив і Протасевич

Незабаром після затримання Протасевич погодився на співпрацю зі слідством і дав кілька інтерв'ю, в яких повторив тези офіційного Мінська про масові заворушення, звинуватив опозицію в іноземному фінансуванні і похвально відгукнувся про Лукашенка.

Рік тому білоруси вирішили влаштувати революцію.Что стало з лідерами опозиції, які не змогли повалити Лукашенко?

00:01 - 9 серпня

«Лукашенко не очікував такої реакції суспільства» Як змінилася Білорусія за рік протестів та репресій

Він розповів, що адміністратори і власники популярних Telegram-каналів були справжніми організаторами білоруських протестів, тоді як роль опозиції в них істотно переоцінена. Протасевич пояснив, що саме адміністратори таких каналів, як NEXTA, координували вихід людей на вулиці. Після цього його перевели під домашній арешт і дозволили доступ до інтернету.

На цьому тижні Лукашенко заявив про плани Польщі та Литви вчинити замах на Протасевича. Президент підкреслив, що не рад знаходженню опозиціонера на території країни, оскільки його доводиться захищати, щоб уникнути вбивства. На думку білоруського лідера, воно могло б привести до нового витка тиску з боку західних країн.

Родичі і друзі Протасевича вважають, що він не міг зробити свої заяви добровільно. Його батько Дмитро сказав, що не вірить «жодному слову» сина, і запевнив, що його свідчення були вибиті під тортурами. Про катування сина в СІЗО заявила і мати Протасевича. Засновник NEXTA Степан Путіло переконаний, що Протасевич піддавався медикаментозної обробці «для підвищення його балакучості і розвитку бурхливої ​​фантазії на підставі одного разу почутих десь чуток». «Про це може говорити і нервовий зрив Романа в кінці бесіди-допиту», - підкреслив засновник NEXTA.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини