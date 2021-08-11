



Розкрито особу маніяка, який вирізав жінці серце - 11.08.2021 14:56

46-річний уродженець Новосибірської області Олексій вбив 41-річну жінку в квартирі на заході Москви і вирізав їй серце, а потім наклав на себе руки. Особу вбивці розкрило видання «Московський комсомолець».

Власник квартири на Нікулінський вулиці, майор збройних сил в запасі, здавав Олексію житло з 2018 року. За його словами, чоловік називав себе доктором і заявляв, що закінчив медінститут і працював в клініці. Пізніше цю інформацію спростували його родичі. Майор зазначив, що Олексій не мав шкідливих звичок, виглядав охайно і був «завжди на позитиві». Його співмешканку Ольгу власник квартири жодного разу не бачив.

Орендодавець заявив, що чоловік захоплювався сироїдінням, цілительством, езотерикою, масажем і навіть пропонував майору цілющі продукти. Під час пандемії Олексій став часто бувати в Криму і пояснював це бізнесом. У рідному місті у нього залишилися літня мати і дочка-студентка, з якою вбивця розмовляв напередодні злочину.

Раніше стало відомо про чоловіка, тіло якого знайшли під вікнами будинку в районі Тропарево-Нікуліно у Москві. Піднявшись в одну з квартир, поліцейські виявили тіло жінки без голови і з вирізаним серцем. Вбивця залишив записку, в якій зізнався в любові і заявив, що «чим більше правди, тим чистіше цей світ».

Платинова Буковина, Чернівці

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