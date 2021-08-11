



Ринок землі створив великі проблеми дачникам - 11.08.2021 14:41

Юрист розповів, що змінилося з запуском ринку землі. В Україні через запуск ринку землі з'явилися проблеми з покупкою і продажем дачних ділянок.

Про це пише юрист, експерт в аграрному праві Руслан Сокол.

Землі для садівництва за законом поставилися до тих, які мають сільськогосподарське призначення. Тому для покупки або продажу дачної ділянки необхідно пройти такі ж процедури, як при здійсненні операцій на ринку землі.

Крім документів, які підтверджують громадянство і особистість, обов'язковим є надання:

держакту на право власності;

договору;

документації в грошовій оцінці дачної ділянки;

свідоцтва про право на спадщину або другого документа, що підтверджує право власності.





Крім того, після запуску ринку землі ціна послуг нотаріуса стала вище.

Покупець ділянки повинен бути перевірений на предмет того, якою кількістю земель він володіє (згідно із законодавством, одна людина бути не може мати більше 100 гектарів).

Ринок землі офіційно став відкритим з 1 липня в Україні.

Платинова Буковина, Чернівці

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