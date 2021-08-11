



Мессі продовжить кар'єру у французькій команді - 11.08.2021 14:36

Ліонель Мессі вже визначився з майбутнім клубом. Це європейський ФК. Хоча раніше Лео планував виїхати в МЛС.

У 34-річного Мессі влітку закінчився термін дії контракту з «Барселоною». Шестиразовий володар «Золотого м'яча» був змушений покинути рідний клуб через фінансові правил іспанського чемпіонату.

Після того як з «Барселоною» підписати новий контракт не вийшло, ситуація змінилася. Поки що Мессі вважає, що залишати Європу йому ще рано. Джерела зазначають, що на форварда претендували ПСЖ і «Манчестер Сіті».

Відомий спортсмен зробив свій вибір на користь французької команди.

«ПСЖ» оголосив, що на 11 серпня клуб призначив спеціальну прес-конференцію. Вона пройде на стадіоні «Парк де Пренс» і розпочнеться о 12:00. Очікується, що вона буде присвячена приходу в команду нападаючого Ліонеля Мессі.

Парижани можуть використати Ейфелеву вежу для презентації нового форварда. Раніше в 2017-м ПСЖ вже використовував вежу, щоб привітати придбаного у «Барселони» Неймара. Вчора з'явилася інформація про те, що Мессі погодив з парижанами контракт за схемою «2+1».

10 серпня 34-річний аргентинець прилетів до Парижа. «ПСЖ» вже анонсував перехід Мессі в соціальних мережах. В інтерв’ю ексклюзивно для порталу «ВсеПроСпорт» колишній нападник «Расінга» Дмитро Радченко прокоментував перехід Мессі в ПСЖ. Дмитро відмітив, що ПСЖ - дуже сильна за складом команда з хорошим тренером. Також повідомляється, що парижани з такими гравцями хочуть виграти Лігу чемпіонів і бути на перших ролях у світовому футболі. Проект, який є у «ПСЖ», повністю влаштував Мессі, адже він теж хоче перемагати.



