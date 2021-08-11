Мессі продовжить кар'єру у французькій команді

- 11.08.2021 14:36
Мессі продовжить кар'єру у французькій команді

Ліонель Мессі вже визначився з майбутнім клубом. Це європейський ФК. Хоча раніше Лео планував виїхати в МЛС.

 

У 34-річного Мессі влітку закінчився термін дії контракту з «Барселоною». Шестиразовий володар «Золотого м'яча» був змушений покинути рідний клуб через фінансові правил іспанського чемпіонату. 


Після того як з «Барселоною» підписати новий контракт не вийшло, ситуація змінилася. Поки що Мессі вважає, що залишати Європу йому ще рано. Джерела зазначають, що на форварда претендували ПСЖ і «Манчестер Сіті».


Відомий спортсмен зробив свій вибір на користь французької команди. 


«ПСЖ» оголосив, що на 11 серпня клуб призначив спеціальну прес-конференцію. Вона пройде на стадіоні «Парк де Пренс» і розпочнеться о 12:00. Очікується, що вона буде присвячена приходу в команду нападаючого Ліонеля Мессі.


Парижани можуть використати Ейфелеву вежу для презентації нового форварда. Раніше в 2017-м ПСЖ вже використовував вежу, щоб привітати придбаного у «Барселони» Неймара. Вчора з'явилася інформація про те, що Мессі погодив з парижанами контракт за схемою «2+1».


10 серпня 34-річний аргентинець прилетів до Парижа. «ПСЖ» вже анонсував перехід Мессі в соціальних мережах. В інтерв’ю ексклюзивно для порталу «ВсеПроСпорт» колишній нападник «Расінга» Дмитро Радченко прокоментував перехід Мессі в ПСЖ. Дмитро відмітив, що ПСЖ - дуже сильна за складом команда з хорошим тренером. Також повідомляється, що парижани з такими гравцями хочуть виграти Лігу чемпіонів і бути на перших ролях у світовому футболі. Проект, який є у «ПСЖ», повністю влаштував Мессі, адже він теж хоче перемагати. 


Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Ліонель Мессі новини, Ліонель Мессі у Парижі, Ліонель Мессі ПСЖ

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Україні снизили тарифи на електроенергію серпень 2021 Як відомо, у квітні, в Україні тариф на газ для населення підвищили на 13,87%.
- 11.08.2021 16:03
Ремонт турбін Чернівці Ремонт турбін легкових та вантажних автомобілів в Чернівцях.
- 11.08.2021 15:09
Софія Сапега заявила про непричетність КДБ до посадки літака Ryanair в Мінську Затримана в Білорусії росіянка Софія Сапега розповіла про
- 11.08.2021 15:00
Розкрито особу маніяка, який вирізав жінці серце Власник квартири на Нікулінський вулиці, майор збройних сил в запасі, здавав
- 11.08.2021 14:56
Ринок землі створив великі проблеми дачникам Крім документів, які підтверджують громадянство і особистість, обов'язковим є надання:
- 11.08.2021 14:41
Гецко: в потрібний момент «Колос» може стрибнути вище голови Вчора було зіграно матч третього раунду кваліфікації Ліги конференцій між Карагандинському
- 11.08.2021 14:34
Петраков може стати другим кандидатом на пост головного тренера збірної України після Реброва 12 серпня повинна з'явитися визначеність з тим, хто буде керувати головною командою країни найближчим часом.
- 11.08.2021 14:29
Як спорт впливає на серце? Як спорт впливає на серце? Розповідає лікар-кардіолог
- 11.08.2021 11:30
В Україні можуть подорожчати бюджетні б / у авто За рік старі машини в США подорожчали на 30%. Це найбільший стрибок зростання цін за останні 20 років.
- 11.08.2021 11:19
Німеччина скасовує безкоштовне тестування на Covid, щоб вакцинувати більше людей Нові правила є частиною зусиль уряду по стимулюванню вакцинації серед тих, хто
- 11.08.2021 10:38

Всі новини