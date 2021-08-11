Гецко: в потрібний момент «Колос» може стрибнути вище голови

- 11.08.2021 14:34
Гецко: в потрібний момент «Колос» може стрибнути вище голови

 10 серпня в повторному поєдинку Ліги конференцій «Колос» у гостях зіграв з «Шахтарем» з Казахстану. Нагадаємо, що перший матч у Ковалівці закінчився з нічиєю (0:0). .

Вчора було зіграно матч третього раунду кваліфікації Ліги конференцій між Карагандинському «Шахтарем» і «Колосом». Основний і додатковий час завершився внічию з рахунком 0:0.

Доля путівки до наступного раунду Ліги конференцій вирішувалася в серії пенальті. У «Колоса» не забили Нурієв, Чурко і Павловець, удари яких парирував голкіпер казахів Шацький.

Таким чином, «Колос» програв «Шахтарю» в серії пенальті з рахунком 3:1.

Екс-нападник національної збірної України Іван Гецко в ексклюзивному інтерв'ю Metaratings прокоментував свої очікуваннями від протистояння в Астані.

Іван відмітив, що «Колос» відрізняється умінням в потрібний момент зібратися, зіграти через не можу і домогтися переможного результату. Однак, за словами Гецка, у гравців «Колоса» було більш ніж достатньо часу попрацювати над помилками. 

Можливо, зіграло немалу роль і те, що у «Колоса» був дальній переліт, непроста акліматизація до того ж грати довелось на незвичному полі зі штучним газоном. 

Нагадаємо, що у раунді плей-офф Ліги конференцій «Шахтар» Караганда зіграє проти переможця пари «Спартак» Трнава - «Маккабі» Тель-Авів. У першому матчі ізраїльтяни впевнено перемогли - 3:0.


 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: олос програв Шахтарю

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