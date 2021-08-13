Скільки води потрібно пити влітку?

- 13.08.2021 13:40
Скільки води потрібно пити влітку?

Скільки води потрібно пити влітку: розповідає експерт

Про те, що для гарного самопочуття і зовнішнього вигляду потрібно вживати достатньо води, здається, знають вже всі. Потреба в рідині завжди індивідуальна і змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від температури за вікном.
Про те, скільки води потрібно пити влітку, щоб уникнути зневоднення, і як правильно це робити, ми запитали у дієтолога, члена Національної асоціації дієтологів і нутриціології Діни Цибулько.

Денна норма води
На воду припадає приблизно 2/3 маси тіла людини. Вона необхідна для всіх обмінних процесів і реакцій в організмі. Саме тому нам дуже важливо споживати досить HO для підтримання водного балансу. Саме по собі поняття «водний баланс» не варто розглядати лише в прямому сенсі, де слово «водний» означає тільки воду. Серед фахівців під даним терміном прийнято мати на увазі рівновагу між споживанням і виділенням рідини організмом.

Вміст води в організмі людини.

Є рекомендована норма щоденного споживання рідини. В середньому вона становить 30-40 мл на один кілограм маси тіла людини. Розрахувати свою норму не складно, просто множимо свою вагу на 35 і отримуємо необхідну кількість рідини в мілілітрах на добу.

Важливо розуміти, що в цю кількість входить не тільки вода в чистому вигляді, але і вся споживана нами рідина:

- чай ​​та кава;
- соки компоти;
- смузі;
- молоко, кисломолочні продукти та інші напої.

Виняток становить хіба що алкоголь, який провокує серйозне зневоднення організму.


Скільки води потрібно влітку?

Є певні умови, коли нам необхідно підвищити споживання рідини. Наприклад, фізична активність: кардіотреніровки, робота з вагами, навіть пробіжка або танці. Крім того, організму потрібно більше води при підвищеній температурі тіла і навколишнього середовища - в даному випадку разом з потом ми втрачаємо більше рідини, ніж зазвичай. Щоб уникнути зневоднення організму влітку, в жарку погоду важливо вживати більше HO. В середньому рекомендується додати до своєї денній нормі від 300 до 500 мл води.

Також є кілька фізіологічних сигналів, які свідчать про те, що потрібно збільшити споживання рідини:

1. Почуття спраги - це самий очевидний сигнал і достовірний знак, що пора випити води.

2. Сухість в роті, сухість губ - якщо ви відчуваєте сухість у роті, то організм дає вам зрозуміти, що йому не вистачає вологи.

3. Підвищене потовиділення - з потом з організму виходить рідина. Особливо часто це проявляється при тренуванні або в жарку погоду.

Чим небезпечне зневоднення?

Під зневодненням організму прийнято розуміти такий стан, коли водний баланс знаходиться нижче норми. Якщо цей показник впав всього на 2-3%, ви вже можете помітити його неприємні прояви:

- запаморочення і слабкість;
- прискорене серцебиття;
- блідість шкірних покривів;
- труднощі під час ковтання слини;
- розпухлий мову;
- набряки (так організм намагається зберегти дорогоцінну вологу);
- втрата координації;
- судоми в ногах і інше.

Дані симптоми ні в якому разі не можна ігнорувати, так як при водному балансі нижче норми на 20% вже може наступити летальний результат.

Симптоми зневоднення.

Як правильно пити воду влітку?

У спеку нам часто хочеться втамовувати спрагу саме прохолодними напоями в прямому сенсі цього слова. Але важливо знати, що надмірно холодна вода, як і гаряча, може викликати роздратування шлунково-кишкового тракту, привести до гикавки, нетравлення шлунка і згубно вплинути на організм. Тому ідеально, якщо споживана рідина буде кімнатної температури. Крім того, краще відмовитися від газованих, що містять кофеїн і солодких напоїв, від яких незабаром ще більше захочеться пити.

Що стосується питного режиму, то, за словами Діни Цибулько, тут немає ніяких строгих правил. Пити можна в будь-який момент, коли захочеться: до їжі, під час їжі або відразу після. Просто дотримуйтесь розумну міру, не вливайте в себе відразу по літру і більше води, інакше вона просто не буде встигати йти зі шлунка і призведе до відчуття тяжкості і дискомфорту.

Не забувайте, що вода дуже важлива для правильної роботи нашого організму, а значить, і для гарного самопочуття, особливо влітку. Пийте її досить, будьте енергійні і здорові.

Платинова Буковина, Чернівці

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