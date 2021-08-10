



Німеччина скасовує безкоштовне тестування на Covid, щоб вакцинувати більше людей - 11.08.2021 10:38

Нові правила є частиною зусиль уряду по стимулюванню вакцинації серед тих, хто не хоче, на тлі швидкого зростання числа випадків захворювання.

Німеччина скасовує безкоштовне тестування на Covid, щоб вакцинувати більше людей

У Німеччині встановлять нові правила щодо коронавируса на найближчі місяці, в тому числі планируют скасувати безкоштовне швидке тестування, щоб стимулювати людей до вакцинації.

Широко поширені обмеження, ймовірно, залишаться в силі, щоб впоратися зі зростаючою кількістю хворих, яке, як очікується, тільки погіршиться в найближчі тижні після повернення людей з відпустки.



Найбільш суперечливі правила поширюються на людей, які не пройшли вакцинацію. Очікується, що вони будуть першими побачать земляки як умова для відвідин всіляких заходів, від зустрічей в приміщенні до відвідування ресторанів і церковних служб.

Очікується, що з жовтня система безкоштовного тестування на коронавируса, яка була широко доступна в протягом декількох місяців, буде скасована, після чого тим, хто НЕ вакциновано - за винятком вагітних жінок, дітей або тих, кому не рекомендується робити вакцинацію за медичними показаннями, - доведеться сплатити тести на антигени.

Також Прогнозується, що маски залишаться обов'язковими в закритих приміщеннях, таких як офіси, школи, магазини і в громадському транспорті.

Влада залишають за собою право зробити більш жорсткими правила, якщо рівень зараження виявиться неконтрольованим.

Повідомляється, що рівень захворюваності в Німеччині на кожні 100 000 осіб за семиденні період майже подвоївся за останні три тижні

Платинова Буковина, Чернівці

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