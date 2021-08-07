Лікування гепатитв В, С у Чернівецькій області: безкоштовні ліки- 10.08.2021 18:30
Чи доступні курси лікування гепатитів В/С у Чернівецькій області?
В Україні, за даними експертів, на вірусний гепатит С хворіють понад 1,4 млн осіб, на вірусний гепатит В — понад 620 тис.
На жаль, більшість хворих не знає про свій діагноз і не отримує лікування (під медичним наглядом із вірусним гепатитом С перебуває приблизно 6,2% осіб, з гепатитом В — 3%).
Проте лікування гепатитів, у разі потреби, є доступним для кожного українця, у регіонах наявні майже 20 тис. Курсів для лікування гепатиту С та приблизно 2 тис — гепатиту В.
При цьому лікування сучасними препаратами здійснюється повністю безоплатно для пацієнта коштом державного бюджету.
Що стосується Чернівецької області, на сьогодні регіон забезпечений 163 курсами лікування, а саме:
Омбітасвір/Парітапревір/Ритонавір + Дасабувір 11
Софосбувір+Даклатасвір 93
Тенофовір 59
Зайшовши на сайт Центру громадського здоров’я МОЗ України, громадяни можуть самостійно дізнатися про наявність конкретного препарату в лікарнях області.
Там же, в розділі «Моніторинг наявності препаратів для лікування вірусних гепатитів С та В для дорослих та дітей», можна побачити інформацію про подозову кількість конкретних препаратів.
Наразі регіон забезпечений курсами лікування від гепатитів. Тож, якщо ви зіткнулися з ситуацією, коли лікар відмовляє у лікуванні у зв'язку з начебто відсутністю безкоштовних ліків (вимагаючи додаткової винагороди) звертайтеся на гарячу лінію НСЗУ - 16-77. Безкоштовні ліки є.
І пам’ятаймо, що всі, хто хоч раз користувався послугами стоматологічних, косметологічних, татуювальних кабінетів, перебувають у групі ризику доти, доки не знають свого гепатит-статусу.
З повагою
пресслужба Міністерства охорони здоров'я
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