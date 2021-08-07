Лікування гепатитв В, С у Чернівецькій області: безкоштовні ліки

- 10.08.2021 18:30
Лікування гепатитв В, С у Чернівецькій області: безкоштовні ліки

Чи доступні курси лікування гепатитів В/С у Чернівецькій області?

 

В Україні, за даними експертів, на вірусний гепатит С хворіють понад 1,4 млн осіб, на вірусний гепатит В — понад 620 тис.

На жаль, більшість хворих не знає про свій діагноз і не отримує лікування (під медичним наглядом із вірусним гепатитом С перебуває приблизно 6,2% осіб, з гепатитом В — 3%).

 

Проте лікування гепатитів, у разі потреби, є доступним для кожного українця, у регіонах наявні майже 20 тис. Курсів для лікування гепатиту С та приблизно 2 тис — гепатиту В.

При цьому лікування сучасними препаратами здійснюється повністю безоплатно для пацієнта коштом державного бюджету.

 

Що стосується Чернівецької області, на сьогодні регіон забезпечений 163 курсами лікування, а саме:

Омбітасвір/Парітапревір/Ритонавір + Дасабувір 11

Софосбувір+Даклатасвір 93

Тенофовір 59

Зайшовши на сайт Центру громадського здоров’я МОЗ України, громадяни можуть самостійно дізнатися про наявність конкретного препарату в лікарнях області.

Там же, в розділі «Моніторинг наявності препаратів для лікування вірусних гепатитів С та В для дорослих та дітей», можна побачити інформацію про подозову кількість конкретних препаратів.

Наразі регіон забезпечений курсами лікування від гепатитів. Тож, якщо ви зіткнулися з ситуацією, коли лікар відмовляє у лікуванні у зв'язку з начебто відсутністю безкоштовних ліків (вимагаючи додаткової винагороди) звертайтеся на гарячу лінію НСЗУ - 16-77. Безкоштовні ліки є.

І пам’ятаймо, що всі, хто хоч раз користувався послугами стоматологічних, косметологічних, татуювальних кабінетів, перебувають у групі ризику доти, доки не знають свого гепатит-статусу.

 


З повагою
пресслужба Міністерства охорони здоров'я

Ключові слова: дізнатися наявність безкоштовних препаратів від гепатиту, сайт МОЗ наявніть ліків, безкоштовні ліки від герпатиту

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Скромняга збанкрутував «Барселону»: Мессі залишив після себе руїни Найбільший гравець, але недалекий капітан.
- 10.08.2021 17:59
Чи можливо виграти в казино Золотий кубок? Як виграти в ігровий автомат Golden Cup? Цим питанням часто задаються
- 10.08.2021 17:54
«Донбас» оголосив склад на сезон 2021/22 Чинний чемпіон України «Донбас» розпочав активну підготовку до старту змагального сезону-2021/22.
- 10.08.2021 17:49
Спартак» хотів переманити в клуб менеджера «Шахтаря За інформацією головного редактора Tuttomercatoweb Марка Контера, російський
- 10.08.2021 17:45
Як часто можна їсти рибу? Американська асоціація серця (AHA) рекомендує їсти рибу принаймні два рази на тиждень, особливо таку як лосось, озерна форель та сардини.
- 10.08.2021 14:37
Red Bull на Софійській площі зіпсував покриття дороги. Відео Red Bull влаштував в центрі Києва екстремальні зйомки з дрифтом на гоночних авто
- 10.08.2021 13:11
Продаж квартир Ворзель Ви плануєте продати або купити квартиру в місті Ворзель?
- 09.08.2021 18:18
28 річний черкащинин грабував церкви Чернівців та не врахував, що в Чернівцях вже є відеоспостереження Чоловік раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння майнових злочинів.
- 09.08.2021 14:29
Ілон Маск зробив гучну заяву про кріптовалюту Він підтримав критиків законопроекту про посилення оподаткування кріптоіндустріі в США
- 08.08.2021 12:17
Де у Чернівцях можна безоплатно пройти бронхоскопію і навіщо це робити? Після серцево-судинних захворювань рак є другою найпоширенішою причиною смертей у світі.
- 07.08.2021 09:20

Всі новини