



Пропуска на транспорт в карантин нарушают Конституционные права граждан? - 11.08.2021 10:23

В КГГА начали принимать заявки на получение спецпропусков для проезда в транспорте, вызвало нарекания на нарушение прав вакцинированных. Нарушают ли обязательные пропуска на транспорт конституционные права граждан?

10 августа пресс служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщила, что начала работу в тестовом режиме электронная система подачи заявок, по которой можно будет получить специальные пропуска для проезда в общественном транспорте на случай усиления карантинных ограничений. Пресс-служба отметила, что предприятия, учреждения и организации всех форм собственности могут заранее оформить заявки, чтобы иметь время пройти необходимые согласования.

В то же время непонятным в таком случае является тот факт, что будет с людьми, которые уже вакцинировались или переболели и работают в учреждениях, такие пропуска не получат.

Со вторника, 10 августа, жители Киева могут подать заявку на получение спецпропуска для проезда в транспорте. Она понадобится в случае усиления карантина в столице.

Противники таких решений киевской власти уже указали на ряд существенных нарушений конституционных прав граждан, а именно:

Статьи 21 и 24 Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Граждане имеют равные конституционные права и свободы. Этими действиями, указывают оппоненты нововведений, часть граждан, которые не получат пропуска, лишат равенства в правах. Конституция прямо говорит, что не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам.

Статьи 28. Каждый имеет право на уважение его достоинства.



Статьи 33. Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно оставлять территорию Украины, за исключением ограничений, устанавливаемых законом. Оппоненты указывают, что ограничение доступа к транспорту является нарушением этого права.

Статья 43. Каждый имеет право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается. Оппоненты говорят, что введение пропусков на транспорт приведет к тому, что в масштабах столицы люди не смогут реализовать это право, потому что не доберутся на работу.

Статьи 48. Каждый имеет право на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилье. Вытекает из предыдущего пункта, ведь отсутствие работы и соответственно заработка лишит возможности реализовать такое право.

Статьи 64. Конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены.

Народный депутат от «Слуги народа», член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский в комментарии «Судебно-юридической газете» отметил спорность такого решения КГГА.

«Здесь есть некий дуализм, с одной стороны, это абсурд, когда КГГА принимает такие решения без согласования с Кабмином. С другой - местная власть несет ответственность за безопасность населения, в том числе и медицинскую », - сказал депутат.

По мнению Максима Бужанского, необходим консенсус местной и центральной властей в этом вопросе.



«Конституционные права Кабмин не может ограничивать, так же как и местные власти. Речь может идти об условиях для реализации этих прав », - подчеркнул депутат.

В Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили, что еще продолжают тестировать возможности размещения и хранения "ковидних" сертификатов в электронной форме.

Платинова Буковина, Чернівці

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