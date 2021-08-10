



В Україні можуть подорожчати бюджетні б / у авто - 11.08.2021 11:19

За рік старі машини в США подорожчали на 30%. Це найбільший стрибок зростання цін за останні 20 років.



В Україні можуть подорожчати автомобілі, які привозять з США. Це станеться через стрибок цін на б / у машини в самій Америці.

Вже рік як в США стабільно підвищуються ціни на вторинному ринку. За останні три тижні вартість машин з пробігом піднялася на 5%. Якщо перенести цю тенденцію на наш ринок, то Ford Fusion, який зараз коштує 12 000 доларів, може подорожчати до 12 600 доларів. Отже, в середньому ціни зростуть на 500-1000 доларів в бюджетному і навколобюджетні сегментах.

За рік старі машини в США подорожчали на 30%. Це найбільший стрибок цін за останні 20 років.

Причиною такої динаміки став коронавірус, коли під час карантину безліч американців без транспорту вирішили купити хоч якусь машину. Також деякі автозаводи призупинили роботу, що викликало дефіцит нових авто. Позначилася і брак мікрочіпів. Ці фактори стали причиною різкого збільшення попиту на б / у машини.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини