Як позбутися целюліту? Поради експерта- 12.08.2021 14:08
Так звана «апельсинова шкыра» - поширена б'юті-проблема, причому знайома не тільки жінкам, а й деяким чоловікам. Повністю позбавитися від неї досить складно, але цілком можливо, якщо застосовувати комплексний підхід.
Чому виникає целюліт?
Наукова назва целюліту - гіноідна липодистрофиія. Цей стан можна описати трьома головними характеристиками: гіпертрофією підшкірно-жирової клітковини, порушенням мікроциркуляції і ущільненням сполучної тканини. Всупереч поширеній думці, целюліт далеко не завжди пов'язаний з надмірною вагою. В основі проблеми можуть лежати спадковість і гормональні порушення. Наприклад, при зрості 175 см дівчина важить 55 кг, але у неї все одно є великий целюліт - такі випадки зустрічаються досить часто.
Також до найпоширенішим причин целюліту відносяться:
· малорухливий спосіб життя;
· Шкідливі звички - куріння і часте вживання алкоголю;
· Часті стреси;
· Зловживання фастфудом;
· Недостатня кількість сну;
· Пубертатний період і вагітність.
Формування целюліту. Целюліт у чоловіків
Прийнято вважати, що целюліт - це жіноча проблема. В цьому є велика частка істини, адже у чоловіків підшкірно-жирова клітковина розподіляється рівномірніше по тілу, а шкіра більш щільна. Також в організмі представників сильної статі синтезується дуже мало естрогену - гормону, який відповідає за скупчення жиру на стегнах і сідницях. Однак у деяких чоловіків, схильних до накопичення адипоцитів за жіночим типом, можуть зустрічатися прояви апельсинової кірки. В даному випадку варто проконсультуватися з ендокринологом і перевірити гормональний фон.
Стадії целюліту. Целюліт має 4 стадії розвитку:
1. Характеризується невеликим набряком підшкірно-жирової клітковини і практично не видно зовнішньому спостерігачеві. Вважається, що початкова фаза целюліту - норма.
2. На другій стадії невеликі горби помітні зовні, а на дотик вони стають більш щільними.
3. Колагенові волокна сильно віджимають підшкірно-жирову клітковину, порушуючи тим самим кровообіг.
4. На четвертій стадії целюліт вже стає не тільки косметичної, а й медичною проблемою, яка може привести до сильного запалення тканин.
Який вид спорту допоможе в боротьбі з целюлітом?
Коли целюліт вже розвинувся до 3-й стадії і сильніше, на жаль, за допомогою одного тільки спорту позбутися його буде не можна. Однак тренування можуть стати відмінною профілактикою його появи і елементом ефективної комплексної боротьби. Експерт рекомендує поєднувати силові тренування, які зміцнюють м'язи, і кардіонагрузку, яка допомагає посилити мікроциркуляцію і разом з дієтою зменшити товщину жирового прошарку. Серед найефективніших вправ проти целюліту: біг, випади з обважнювачами, танці, плавання та аквааеробіка.
Як прибрати целюліт в домашніх умовах.
На полицях магазинів можна зустріти безліч засобів для домашнього усунення целюліту. Чи працюють вони? Так, але при двох важливих умов: їх необхідно використовувати регулярно і наносити масажними рухами, ретельно опрацьовуючи проблемні зони. Анна Шарова радить вибирати продукти з наступними активними інгредієнтами:
1. Сумішеві інгредієнти: Glycerin, Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Caffeine, Teophylline, Theobromine - прекрасно підходять для лікування локалізованого ожиріння.
2. Menthyl Nicotinate (and) Menthol - забезпечують ефект «масажу без рук» і помітно підсилюють кровообіг.
3. Троксерутин - м'який інгредієнт, що підтримує здорову циркуляцію крові і лімфи.
4. Кофеїн, а краще ліпосомальний кофеїн. Відомий ліполітікі з багаторазово доведеною ефективністю проти жирових відкладень в тому числі.
5. Масло зеленої кави - допомагає в комплексному підході до схуднення, істотно покращує зовнішній вигляд шкіри, усуває сухість, має потрібної в терапії целюліту функцією «детокс».
Найефективніші салонні процедури від целюліту
Головний антицелюлітний салонний інструмент - це масаж: інтенсивний річний або один з різновидів апаратних: LPG, компресійно-вібраційний, ультразвуковой та інші. Курс з 10-15 часових масажів в сукупності з дотриманням режиму харчування і пиття води, а також регуляторних рной фізичною активністю зменшить обсяги тіла, виведе зайву рідину, підтягне шкіру і знизить прояв целюліту.
Хороший результат також дають обгортання. Їх можна робити і вдома, але варто пам'ятати, що кошти, які використовуються в салоні, мають в складі набагато більшу концентрацію активних діючих компонентів. А значить, що і ефект наступить швидше. Крім того, косметолог проведе діагностику і підбере обгортання, найбільш підходяще саме вам: на основі бурих водоростей, з екстрактом зеленого кава, маслом ялівцю і грейпфрута або будь-яке інше.
Також серед ефективних салонних процедур для боротьби з целюлітом - кріоліполіз, який має на увазі руйнування жирових клітин контрольованим впливом холоду, а також кавітація - той же процес, але під дією ультразвуку. Курси лікування складають в середньому від 5 до 12 сеансів.
При цьому важливо пам'ятати, що кращий спосіб впоратися з «апельсиновою кіркою» - це профілактика за допомогою здорового способу життя та фізичної активності
Коментарі (0)
Другие новости:
- 11.08.2021 16:03
- 11.08.2021 15:09
- 11.08.2021 15:00
- 11.08.2021 14:56
- 11.08.2021 14:41
- 11.08.2021 14:36
- 11.08.2021 14:34
- 11.08.2021 14:29
- 11.08.2021 11:30
- 11.08.2021 11:19