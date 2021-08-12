



Як позбутися целюліту? Поради експерта - 12.08.2021 14:08

Так звана «апельсинова шкыра» - поширена б'юті-проблема, причому знайома не тільки жінкам, а й деяким чоловікам. Повністю позбавитися від неї досить складно, але цілком можливо, якщо застосовувати комплексний підхід.

Чому виникає целюліт?

Наукова назва целюліту - гіноідна липодистрофиія. Цей стан можна описати трьома головними характеристиками: гіпертрофією підшкірно-жирової клітковини, порушенням мікроциркуляції і ущільненням сполучної тканини. Всупереч поширеній думці, целюліт далеко не завжди пов'язаний з надмірною вагою. В основі проблеми можуть лежати спадковість і гормональні порушення. Наприклад, при зрості 175 см дівчина важить 55 кг, але у неї все одно є великий целюліт - такі випадки зустрічаються досить часто.

Також до найпоширенішим причин целюліту відносяться:

· малорухливий спосіб життя;

· Шкідливі звички - куріння і часте вживання алкоголю;

· Часті стреси;

· Зловживання фастфудом;

· Недостатня кількість сну;

· Пубертатний період і вагітність.

Формування целюліту. Целюліт у чоловіків

Прийнято вважати, що целюліт - це жіноча проблема. В цьому є велика частка істини, адже у чоловіків підшкірно-жирова клітковина розподіляється рівномірніше по тілу, а шкіра більш щільна. Також в організмі представників сильної статі синтезується дуже мало естрогену - гормону, який відповідає за скупчення жиру на стегнах і сідницях. Однак у деяких чоловіків, схильних до накопичення адипоцитів за жіночим типом, можуть зустрічатися прояви апельсинової кірки. В даному випадку варто проконсультуватися з ендокринологом і перевірити гормональний фон.

Стадії целюліту. Целюліт має 4 стадії розвитку:

1. Характеризується невеликим набряком підшкірно-жирової клітковини і практично не видно зовнішньому спостерігачеві. Вважається, що початкова фаза целюліту - норма.

2. На другій стадії невеликі горби помітні зовні, а на дотик вони стають більш щільними.

3. Колагенові волокна сильно віджимають підшкірно-жирову клітковину, порушуючи тим самим кровообіг.

4. На четвертій стадії целюліт вже стає не тільки косметичної, а й медичною проблемою, яка може привести до сильного запалення тканин.

Який вид спорту допоможе в боротьбі з целюлітом?

Коли целюліт вже розвинувся до 3-й стадії і сильніше, на жаль, за допомогою одного тільки спорту позбутися його буде не можна. Однак тренування можуть стати відмінною профілактикою його появи і елементом ефективної комплексної боротьби. Експерт рекомендує поєднувати силові тренування, які зміцнюють м'язи, і кардіонагрузку, яка допомагає посилити мікроциркуляцію і разом з дієтою зменшити товщину жирового прошарку. Серед найефективніших вправ проти целюліту: біг, випади з обважнювачами, танці, плавання та аквааеробіка.

Як прибрати целюліт в домашніх умовах.

На полицях магазинів можна зустріти безліч засобів для домашнього усунення целюліту. Чи працюють вони? Так, але при двох важливих умов: їх необхідно використовувати регулярно і наносити масажними рухами, ретельно опрацьовуючи проблемні зони. Анна Шарова радить вибирати продукти з наступними активними інгредієнтами:

1. Сумішеві інгредієнти: Glycerin, Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Caffeine, Teophylline, Theobromine - прекрасно підходять для лікування локалізованого ожиріння.

2. Menthyl Nicotinate (and) Menthol - забезпечують ефект «масажу без рук» і помітно підсилюють кровообіг.

3. Троксерутин - м'який інгредієнт, що підтримує здорову циркуляцію крові і лімфи.

4. Кофеїн, а краще ліпосомальний кофеїн. Відомий ліполітікі з багаторазово доведеною ефективністю проти жирових відкладень в тому числі.

5. Масло зеленої кави - допомагає в комплексному підході до схуднення, істотно покращує зовнішній вигляд шкіри, усуває сухість, має потрібної в терапії целюліту функцією «детокс».

Найефективніші салонні процедури від целюліту

Головний антицелюлітний салонний інструмент - це масаж: інтенсивний річний або один з різновидів апаратних: LPG, компресійно-вібраційний, ультразвуковой та інші. Курс з 10-15 часових масажів в сукупності з дотриманням режиму харчування і пиття води, а також регуляторних рной фізичною активністю зменшить обсяги тіла, виведе зайву рідину, підтягне шкіру і знизить прояв целюліту.



Хороший результат також дають обгортання. Їх можна робити і вдома, але варто пам'ятати, що кошти, які використовуються в салоні, мають в складі набагато більшу концентрацію активних діючих компонентів. А значить, що і ефект наступить швидше. Крім того, косметолог проведе діагностику і підбере обгортання, найбільш підходяще саме вам: на основі бурих водоростей, з екстрактом зеленого кава, маслом ялівцю і грейпфрута або будь-яке інше.



Також серед ефективних салонних процедур для боротьби з целюлітом - кріоліполіз, який має на увазі руйнування жирових клітин контрольованим впливом холоду, а також кавітація - той же процес, але під дією ультразвуку. Курси лікування складають в середньому від 5 до 12 сеансів.



При цьому важливо пам'ятати, що кращий спосіб впоратися з «апельсиновою кіркою» - це профілактика за допомогою здорового способу життя та фізичної активності

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