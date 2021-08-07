



Скромняга збанкрутував «Барселону»: Мессі залишив після себе руїни - 10.08.2021 17:59

Найбільший гравець, але недалекий капітан. 25 листопада 2017 року - день смерті ФК «Барселона» в тому вигляді, якою її пам'ятаєте. З фіналами ЛЧ, хитрими угодами і великими легендами на полі в ідеальній формі. У цей день Бартомеу видав Хорхе Мессі рівно стільки грошей, як батько і агент Ліонеля запросив. А попросили все, що є.

Хосеп не подумав, що таким чином порушуються правила економіки - всі, хто витрачає набагато більше, ніж заробляє, приречений. Не буває чудес в світі арифметики. Раділи, що продовжили контракт з лідером до літа 2021 року, а що 90 млн євро в рік базової зарплати взяті зі стелі, не помітили.

Мессі забрав більше півмільярда за п'ять років, ті самі 555 млн, 237 тисяч і 619 євро. Пройшли роки, і тепер Лапорта зробив промовисту заяву, де повідомив, що клуб у жахливому фінансовому становищі. На зарплати йде 110% доходу. Тому, новий контракт з Мессі не міг бути схвалений. Каталонці давно розуміли, що новий контракт Мессі їм не по кишені.

Крах «Барселони» - локальний приклад. Зараз посилаються на правила Ла Ліги, що виставляє ліміт на зарплати, щоб клуби не стали банкрутами, але цим законом багато років.

Наразі, Мессі перехопив французьський клуб ПСЖ, який запропонував футболісту зарплату 35 мільйонів євро у рік, як далі будуть розвиватися справи у вимогливого спортсмена можна спостерігати на порталі про всі спортивні події, що відбуваються - «ВсеПроСпорт».

Платинова Буковина, Чернівці

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