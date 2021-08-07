



«Донбас» оголосив склад на сезон 2021/22 - 10.08.2021 17:49

Чинний чемпіон України «Донбас» розпочав активну підготовку до старту змагального сезону-2021/22.

Клуб продовжив співпрацю з деякими гравцями, уклав ряд угод з новими виконавцями, а також запросив на перегляд спортсменів. На даний момент в розпорядженні Павла Мікульчик 28 хокеїстів.

Прес-служба донеччан опублікувала список хокеїстів, які приступили до тренувань. До складу донецького клубу увійшло 3 воротарі (Андрій Макаров, Богдан Дьяченко, Яніс Воріс); 9 захисників (Євген Ногачев, Джейла Смерек, Дмитро Ігнатенко, Олександр Фірсов, Віталій Андрейків, Філіп Пангелов-Юлдашев, Андрій Григор'єв, Владислав Герцик, Владислав Соколовський), 15 нападників (Максим Разумов, Віталій Лялька, Михайло Стефанович, Ілля Коренчук, Микита Буценко, Фелікс Морозов, Веніамін Трандафілов, Віктор Туркін, Андрій Сигарьова, Дмитро Даниленко, Віктор Захаров, Гліб Кривошапкин, Станіслав садовик, Андрій Бірюков, Олександр Пересунько).

Як раніше інформував портал Metaratings, казанець голкіпер Андрій Макаров став гравцем «Донбасу» і це можна помітити по затвердженому складу команди. Гравець підписав однорічний контракт з донецьким клубом, який в минулому сезоні у восьмий раз у своїй історії став чемпіоном України.

Сезон-2020/21 28-річний уродженець Казані і вихованець «Лади» Макаров провів в Словаччині, граючи за «Слован», де зіграв 11 матчів, відбивши 90,7% кидків. Його коефіцієнт надійності склав 2,14.

Раніше Макаров виступав у КХЛ за «Куньлунь», «Нафтохімік», «Автомобіліст» і ризьке «Динамо». Також на його рахунку один матч в НХЛ у складі «Баффало».



Незабаром українська команда зіграє проти Словакії, цей матч відбудеться 19 серпня о 13:00 за київським часом. На порталі Metaratings ближче до події з’являться прогнози на хокей НХЛ і буде зрозуміло якій команді експерти та букмекери надають перевагу. Нагадаємо, що вибір фаворита відбувається за багатьма критеріями: форма команди, склад, попередні матчі, тренерський штаб, результативність команди тощо.

Платинова Буковина, Чернівці

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