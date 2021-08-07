Спартак» хотів переманити в клуб менеджера «Шахтаря- 10.08.2021 17:45
Московський «Спартак» мав намір отримати директора департаменту селекції «Шахтаря» Жозе Боту. За інформацією головного редактора Tuttomercatoweb Марка Контера, російський клуб зробив португальцю вигідну пропозицію. У Боту бачать заміну Дмитру Попову, який пішов з поста спортивного директора «Спартака». Проте, як стало відомо, Глава селекції «Шахтаря» Жозе Боту не буде новим спортивним директором «Спартака». Відзначається, що переконав португальця залишитися в «Шахтарі» тренер, якого він хотів бачити в клубі - Роберто Де Дзербі. Боту очолив селекційну службу «Шахтаря» в червні 2018 року. На думку власника української команди Ріната Ахметова, Боту є одним із системоутворюючих співробітників клубу. Восени 2020 року представники «Роми» виходили на португальця, пропонуючи йому зайняти посаду спортивного директора в римському клубі, на що Боту відповів відмовою. За інформацією Metaratings, його повністю влаштовує робота в «Шахтарі». Їм дуже задоволені і власник клубу, і генеральний директор Сергій Палкін, і головний тренер Роберто Де Дзербі. Керівництво «Шахтаря» готове відпустити Боту тільки в клуби рівня «Реала» або «Челсі», в той час як «Спартак» - це крок назад для нього. 5 серпня Дмитро Попов офіційно покинув пост спортивного директора «Спартака». Після цього в ЗМІ з'явилася інформація, що одним з претендентів на вакантну посаду міг стати Боту.
Московський «Спартак» мав намір отримати директора департаменту селекції «Шахтаря» Жозе Боту.
За інформацією головного редактора Tuttomercatoweb Марка Контера, російський клуб зробив португальцю вигідну пропозицію. У Боту бачать заміну Дмитру Попову, який пішов з поста спортивного директора «Спартака».
Проте, як стало відомо, Глава селекції «Шахтаря» Жозе Боту не буде новим спортивним директором «Спартака».
Відзначається, що переконав португальця залишитися в «Шахтарі» тренер, якого він хотів бачити в клубі - Роберто Де Дзербі.
Боту очолив селекційну службу «Шахтаря» в червні 2018 року.
На думку власника української команди Ріната Ахметова, Боту є одним із системоутворюючих співробітників клубу. Восени 2020 року представники «Роми» виходили на португальця, пропонуючи йому зайняти посаду спортивного директора в римському клубі, на що Боту відповів відмовою.
За інформацією Metaratings, його повністю влаштовує робота в «Шахтарі». Їм дуже задоволені і власник клубу, і генеральний директор Сергій Палкін, і головний тренер Роберто Де Дзербі. Керівництво «Шахтаря» готове відпустити Боту тільки в клуби рівня «Реала» або «Челсі», в той час як «Спартак» - це крок назад для нього.
5 серпня Дмитро Попов офіційно покинув пост спортивного директора «Спартака». Після цього в ЗМІ з'явилася інформація, що одним з претендентів на вакантну посаду міг стати Боту.
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