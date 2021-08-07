Спартак» хотів переманити в клуб менеджера «Шахтаря

- 10.08.2021 17:45
Спартак» хотів переманити в клуб менеджера «Шахтаря

 

Московський «Спартак» мав намір отримати директора департаменту селекції «Шахтаря» Жозе Боту.

За інформацією головного редактора Tuttomercatoweb Марка Контера, російський клуб зробив португальцю вигідну пропозицію. У Боту бачать заміну Дмитру Попову, який пішов з поста спортивного директора «Спартака».


Проте, як стало відомо, Глава селекції «Шахтаря» Жозе Боту не буде новим спортивним директором «Спартака».


Відзначається, що переконав португальця залишитися в «Шахтарі» тренер, якого він хотів бачити в клубі - Роберто Де Дзербі.


Боту очолив селекційну службу «Шахтаря» в червні 2018 року.


На думку власника української команди Ріната Ахметова, Боту є одним із системоутворюючих співробітників клубу. Восени 2020 року представники «Роми» виходили на португальця, пропонуючи йому зайняти посаду спортивного директора в римському клубі, на що Боту відповів відмовою.


За інформацією Metaratings, його повністю влаштовує робота в «Шахтарі». Їм дуже задоволені і власник клубу, і генеральний директор Сергій Палкін, і головний тренер Роберто Де Дзербі. Керівництво «Шахтаря» готове відпустити Боту тільки в клуби рівня «Реала» або «Челсі», в той час як «Спартак» - це крок назад для нього.


5 серпня Дмитро Попов офіційно покинув пост спортивного директора «Спартака». Після цього в ЗМІ з'явилася інформація, що одним з претендентів на вакантну посаду міг стати Боту.


Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Жозе Боту відповів відмовою, Спартак переманює Жозе Боту.

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