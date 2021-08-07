



Спартак» хотів переманити в клуб менеджера «Шахтаря - 10.08.2021 17:45

Московський «Спартак» мав намір отримати директора департаменту селекції «Шахтаря» Жозе Боту.

За інформацією головного редактора Tuttomercatoweb Марка Контера, російський клуб зробив португальцю вигідну пропозицію. У Боту бачать заміну Дмитру Попову, який пішов з поста спортивного директора «Спартака».

Проте, як стало відомо, Глава селекції «Шахтаря» Жозе Боту не буде новим спортивним директором «Спартака».

Відзначається, що переконав португальця залишитися в «Шахтарі» тренер, якого він хотів бачити в клубі - Роберто Де Дзербі.

Боту очолив селекційну службу «Шахтаря» в червні 2018 року.

На думку власника української команди Ріната Ахметова, Боту є одним із системоутворюючих співробітників клубу. Восени 2020 року представники «Роми» виходили на португальця, пропонуючи йому зайняти посаду спортивного директора в римському клубі, на що Боту відповів відмовою.

За інформацією Metaratings, його повністю влаштовує робота в «Шахтарі». Їм дуже задоволені і власник клубу, і генеральний директор Сергій Палкін, і головний тренер Роберто Де Дзербі. Керівництво «Шахтаря» готове відпустити Боту тільки в клуби рівня «Реала» або «Челсі», в той час як «Спартак» - це крок назад для нього.

5 серпня Дмитро Попов офіційно покинув пост спортивного директора «Спартака». Після цього в ЗМІ з'явилася інформація, що одним з претендентів на вакантну посаду міг стати Боту.



