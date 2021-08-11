



Як спорт впливає на серце? - 11.08.2021 11:30

Як спорт впливає на серце? Розповідає лікар-кардіолог

З кожним роком кількість росіян, що займаються спортом, зростає. Цьому сприяє популяризація здорового способу життя та розуміння користі фізичної активності. Самі популярний вид спорту серед росіян, за даними ВЦИОМ, - легка атлетика, в якій найбільше воліють біг і спортивну ходьбу. Однак з неправильним підходом фізичні навантаження можуть привести до загострення деяких захворювань і проблем з серцево-судинною системою. У цій статті розбираємося з кандидатом медичних наук і лікарем-кардіологом Національного дослідницького центру ім. Е. А. Мешалкина Денисом ЛОСИК, як спорт впливає на серце.

Що відбувається з серцем під час занять спортом?

Заняття спортом позитивно впливають на серцево-судинну систему і їх рекомендують всім людям. Під час фізичних вправ у людини збільшується частота серцевих скорочень. Це відбувається через те, що м'язові тканини вимагають більше кисню і додаткових речовин для своєї активної діяльності. Відповідно, в організмі це здійснюється за допомогою збільшення серцевих скорочень.

Під час фізичних навантажень в організмі в невеликій кількості виділяється адреналін. У сукупності з іншими компонентами це сприяє зміцненню судинної стінки і підвищення тонусу серцево-судинної системи. Гормональний компонент в сумі з активним рухом крові по судинах, а також енергійної роботою серця дає гарне тренування на людський організм, і наше серце краще підготовлене до стресових ситуацій.

З якими хворобами серця протипоказані активні види спорту?

Існують такі захворювання, як гіпертрофічна кардіоміопатія, дилатаційна кардіоміопатія, ішемічна хвороба серця, при яких протипоказані змагальні та командні види спорту. Однак спорт буває різний.

В цілому всі види спорту можна розділити на:

- змагальні;

- командні;

- силові;

- кардионагрузки.

Коли ми говоримо про змагальних і командних видах спорту, то ми маємо непостійні, або, можна сказати, «рвані» навантаження. Під час них серцево-судинна система людини то відпочиває, то, навпаки, напружується дуже сильно.

Наприклад, в хокеї спортсмени зазвичай дуже активно грають 1-2 хвилини, і при цьому частота серцевих скорочень досягає 200-220 ударів в хвилину на піку. Потім проміжок часу знаходяться в спокійному стані. Це не завжди корисно для серцево-судинної системи. При таких навантаженнях є ризик розвитку жизнеугрожающих порушень ритму серця і гіпертрофії лівого шлуночка.

Корисними для людини будуть фітнес-навантаження і рівні навантаження. Тобто такі тренування, коли ми стежимо за частотою серцевих скорочень, і вона не перевищує 120-130 ударів в хвилину. Як, наприклад, при:

- кардионагрузки;

- бігу;

- помірно-інтенсивних тренуваннях.

Подібні типи тренувань корисні як для звичайних людей, так і для людей з хворобами серцево-судинної системи.

Чи є обмеження за віком для активних занять спортом?

Сьогодні існують окремі рекомендації для кардіологів, які були опубліковані в 2020 році. У документі прописано, що вік від 65 років можна відносити до так званого літнього віку. З цього моменту потрібно уважно підходити до вибору спортивної активності, і перш ніж вибрати для себе будь-які види навантажень, необхідно проконсультуватися з лікарем і пройти ряд тестів, які дозволять виключити такі проблеми, як:

- ішемічна хвороба серця;

- атеросклероз судин серця.

Спортивні активності помірної інтенсивності для літніх людей:

- прогулянки;

- водна аеробіка;

- бальні танці;

- поїздки на велосипеді по рівній поверхні;

- теніс;

- веслування на каное;

- волейбол.

Якщо ми говоримо про людину, у якого вже до цього віку виявлено:

- артеріальна гіпертензія;

- ішемічна хвороба серця;

- перенесені інфаркт або інсульт, -

то в цих випадках слід проконсультуватися з лікарем і вибрати те навантаження, яке буде найбільш прийнятна для профілактики вторинних подій.

Вправи для зміцнення м'язів для літніх людей:

- йога;

- пілатес;

- вправи з невеликими вагами

Платинова Буковина, Чернівці

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