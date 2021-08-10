



Як часто можна їсти рибу? - 10.08.2021 14:37

Американська асоціація серця (AHA) рекомендує їсти рибу принаймні два рази на тиждень, особливо таку як лосось, озерна форель та сардини.

Риба і багато морепродукти - це важлива складова повноцінного раціону людського харчування. Її досить легко готувати і зручно включати в своє щоденне харчування. Але що буде з нашим організмом, якщо регулярно споживати рибу? Які можна отримати переваги і які будуть ризики? Сьогодні розбираємося, яку користь і шкоду приносить щоденне харчування рибою.

Містить велику кількість поживних речовин

У рибі у великій кількості присутні поживні речовини, яких бракує більшості людей:

- високоякісний білок,

- йод,

- вітамін D,

- різні мінерали.

Близько 100 г філе лосося містить майже всю рекомендовану добову норму вітаміну D. В одній столовій ложці жиру печінки тріски (близько 15 мілілітрів) міститься близько 200% від денної норми вітаміну D.

Такі види риби, як:

- лосось,

- форель,

- сардини,

- тунець,

- скумбрія.

Вони одні з найбільш доброчинних, тому що в їх складі багато поживних речовин як раз на основі жиру. Ці види містять велику кількість жирних кислот омега-3, які мають вирішальне значення для оптимального функціонування організму, мозку і тісно пов'язані зі зменшенням ризику багатьох захворювань.

Для задоволення людського організму в омега-3 вчені рекомендують їсти лосось, форель або сардини не меншої одного-двох разів на тиждень. Якщо людина дотримується веганскої дієти, то можна вибирати спеціальні добавки омега-3, зроблені з водоростей.

Багато видів риб містять багато білка. У 100 грамах минтая його міститься близько 16 грам, а це близько 30% рекомендованої добової норми. Крім цього, в минтай мало жиру (близько 0,9 грама на 100 грамів продукту) і багато омега-3 (приблизно 0,6 грама на 100 грам). Сама риба містить багатий набір амінокислот, необхідних в харчовому раціоні кожної людини.

Може знизити ризик серцевого нападу та інсульту.

Риба - це один з найважливіших продуктів для серцево-судинної системи, які є в людському раціоні. Наукова робота в журналі Clinical Nutrition говорить про те, що люди, які регулярно харчуються рибою, менше схильні до:

- серцевих захворювань,

- інсульту і серцевого нападу.

У науковій статті американського журналу клінічного харчування, в якому взяли участь більше 40 000 чоловіків в США, було помічено, що у тих, хто регулярно харчувався рибою (1-2 рази на тиждень), ризик розвитку хвороб серця знизився на 15%.

Покращує здоров'я мозку

За результатами дослідження 2005 року вчені зробили висновок, що люди, які споживають рибу постійно, мають більш повільні темпи зниження розумових здібностей. З віком деякі функції людського мозку можуть знижувати свою працездатність. Незважаючи на те що помірне зниження з віком певних функцій - це нормальний процес, все одно існує ризик більш серйозних захворювань, наприклад таких, як хвороба Альцгеймера. Також відмічено, що у спостережуваних в дослідженні добровольців було більше сірої речовини - тканини людського мозку, яка регулює роботу пам'яті і емоцій.

Допомагає при депресії

Депресія - поширене психічний розлад. За даними ВООЗ, понад чверть мільярда людей у ​​всьому світі страждає від цієї недуги.

Дослідження 2014 року показали, що люди, які регулярно їдять рибу, набагато рідше впадають в депресію. Інші численні контрольовані випробування говорять про те, що жирні кислоти омега-3 допомагають людям боротися з депресією і значно підвищують ефективність вживаних антидепресантів. І ще можуть допомогти при таких психічних захворюваннях, як біполярні розлади.

Захищає зір в старості

Вікова дегенерація жовтої плями (ВДЖП) - це одна з основних причин погіршення зору і сліпоти у літніх людей. Деякі наукові дослідження встановили, що регулярне вживання риби знижує ризик розвитку ВДЖП у жінок на 42%. А в американському журналі клінічного харчування повідомляється про те, що вживання жирної риби один раз в тиждень може знижувати ризик неоваскулярную ой ВДЖП на 53%.



Вживання риби для спортивних тренувань

Для організму, що зазнає інтенсивні спортивні навантаження, потрібно багато мікро- і макроелементів. Різні види риб містять ці компоненти. Наприклад, в рибі присутній цинк, необхідний для вироблення тестостерону - важливого елемента в процесах росту м'язів.



Крім цього в ній є йод - це речовина потрібно для повноцінної роботи щитовидної залози, а недолік його приводить до різних захворювань. У такій рибі, як тунець, міститься багато вітаміну В3 (нікотинова кислота). Він служить в організмі для створення енергії в клітинах і грає важливу роль в нервовій і м'язовій діяльності.



Що важливо для спортсменів - рибний білок легше засвоюється нашим організмом, ніж м'ясний або з молочних продуктів. Це можливо завдяки відсутності в ній насичених жирів і менш щільною структурою тканин м'язів. У рибі менше 3% такого важко перетравного білка, як колаген. У звичайному м'ясі його близько 20%.



Шкода риби

Незважаючи на те що харчуватися рибою корисно, потрібно знати про деякі ризики, які можуть виникати при вживанні її в їжу. Деякі види риб можуть містити такі речовини, як:



- ртуть,

- поліхлоровані дифеніли (ПХБ),

- діоксини та інші забруднювачі.



Спочатку вони виявляються в грунтових, озерних, річкових і океанських водах з побутових і промислових відходів, а потім потрапляють в риб. Найчастіше підвищений рівень цих речовин у старих хижих риб і інших морських ссавців. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) випустило спеціальні рекомендації по споживанню риби для дітей та вагітних жінок:



- уникати вживання в їжу риб з високим рівнем забруднення ртуттю (таких як акула, риба-меч, великоокий тунець, королівська макрель або кахельна риба);

- вживати різноманітну рибу і молюсків з низьким вмістом ртуті (наприклад, лосось і минтай);

- ознайомитися з регіональними рекомендаціями про безпеку риби, яка виловлюється в місцевих озерах, річках і прибережних районах.

Також не зовсім корисною вважається малосольная риба. Вона зберігає всі корисні речовини, але при цьому може бути шкідлива через вміст солі. Зловживання такими продуктами дає додаткове навантаження на серце, нирки, печінку і кровоносну систему людини. Крім цього, слабосолона риба може викликати гельмінтози - хвороби, які викликають паразити гельмінти.



Вчені з Гарварда рекомендують людям їсти рибу два рази на тиждень. При цьому вони відзначають, що для більшості людей нормально їсти рибу кожен день і це безумовно краще, ніж щодня є, наприклад, яловичину. Але потрібно не забувати про індивідуальні особливості кожного організму, у багатьох людей може бути алергія або певні хвороби шлунково-кишкового тракту, тому при появі будь-яких хворобливих відчуттів в організмі після вживання риби обов'язково зверніться до лікаря

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини