Red Bull на Софійській площі зіпсував покриття дороги. Відео

- 10.08.2021 13:11
Red Bull на Софійській площі зіпсував покриття дороги. Відео

Red Bull влаштував в центрі Києва екстремальні зйомки з дрифтом на гоночних авто

Сьогодні в центрі Києва на Софійській площі пройшли екстремальні зйомки реклами з дрифтом гоночних автомобілів по пішохідній зоні. В результаті, люди піддавалися ризику, плитка на площі виявилась несправною, а влада Києва кажуть, що дозвіл на зйомку не давали.
Про це розповіли в прес-службі адміністрації Києва.

У повідомленнях наголошується, що, незважаючи на небезпеку, Спеціальних огорож ніхто не встановив. Повз проходили звичайні пішоходи, і ніщо НЕ відділяло їх від дріфту на великій швидкості автомобілів.

Крім того, знімальна група залишила після себе сліди автомобільних коліс на історичній площі.

Міська влада не давала ніяких дозволів на організацію і проведення ЦИХ зйомок. З балансоутримувачем території зйомка Також не було узгоджено ", - йдеться в повідомленні.

В адміністрації міста додають, що звернулося в поліцію з розслідування інциденту і встановлення причетних до нього осіб.

Відео ранкового дріфа на Софійській площі виклав у себе на сторінці Ігор Шевченко. Він зазначив, що рекламу знімала компанія Red Bull.

 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: дрифт на Софійській площі

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