28 річний черкащинин грабував церкви Чернівців та не врахував, що в Чернівцях є відеоспостереження- 09.08.2021 14:29
Отримавши декілька повідомлень про незаконне проникнення невідомої особи до приміщень культових споруд на території обласного центру, співробітники карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області та Чернівецького РУП здійснили низку розшуково-слідчих дій. За їх результатами правоохоронці встановили особу зловмисника та розшукали його.
Зокрема, правоохоронці оглянули місця злочину, опитали можливих очевидців і проаналізували відеоматеріали. Співробітники поліції встановили прикмети порушника та з’ясували, що він проник до декількох храмів на території Чернівців. В одному з них таки знайшов гроші й незаконно заволодів ними.
Відпрацювавши коло осіб, які могли бути причетними до вказаної крадіжки, поліцейські розшукали зловмисника – 28-річного жителя Черкаської області. Чоловік раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння майнових злочинів.
За результатами досудового розслідування слідчі поліції склали обвинувальний акт і скерували його до суду для розгляду. Порушник обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
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