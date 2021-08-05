



28 річний черкащинин грабував церкви Чернівців та не врахував, що в Чернівцях є відеоспостереження - 09.08.2021 14:29

Отримавши декілька повідомлень про незаконне проникнення невідомої особи до приміщень культових споруд на території обласного центру, співробітники карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області та Чернівецького РУП здійснили низку розшуково-слідчих дій. За їх результатами правоохоронці встановили особу зловмисника та розшукали його.

Зокрема, правоохоронці оглянули місця злочину, опитали можливих очевидців і проаналізували відеоматеріали. Співробітники поліції встановили прикмети порушника та з’ясували, що він проник до декількох храмів на території Чернівців. В одному з них таки знайшов гроші й незаконно заволодів ними.

Відпрацювавши коло осіб, які могли бути причетними до вказаної крадіжки, поліцейські розшукали зловмисника – 28-річного жителя Черкаської області. Чоловік раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння майнових злочинів.

За результатами досудового розслідування слідчі поліції склали обвинувальний акт і скерували його до суду для розгляду. Порушник обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Платинова Буковина, Чернівці

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