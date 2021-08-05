28 річний черкащинин грабував церкви Чернівців та не врахував, що в Чернівцях є відеоспостереження

- 09.08.2021 14:29
28 річний черкащинин грабував церкви Чернівців та не врахував, що в Чернівцях є відеоспостереження

Отримавши декілька повідомлень про незаконне проникнення невідомої особи до приміщень культових споруд на території обласного центру, співробітники карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області та Чернівецького РУП здійснили низку розшуково-слідчих дій. За їх результатами правоохоронці встановили особу зловмисника та розшукали його.

Зокрема, правоохоронці оглянули місця злочину, опитали можливих очевидців і проаналізували відеоматеріали. Співробітники поліції встановили прикмети порушника та з’ясували, що він проник до декількох храмів на території Чернівців. В одному з них таки знайшов гроші й незаконно заволодів ними.

 

Відпрацювавши коло осіб, які могли бути причетними до вказаної крадіжки, поліцейські розшукали зловмисника – 28-річного жителя Черкаської області. Чоловік раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння майнових злочинів.

 

За результатами досудового розслідування слідчі поліції склали обвинувальний акт і скерували його до суду для розгляду. Порушник обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: крадіжка з церкви, викрадач коштів з церкви Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Ілон Маск зробив гучну заяву про кріптовалюту Він підтримав критиків законопроекту про посилення оподаткування кріптоіндустріі в США
- 08.08.2021 12:17
Де у Чернівцях можна безоплатно пройти бронхоскопію і навіщо це робити? Після серцево-судинних захворювань рак є другою найпоширенішою причиною смертей у світі.
- 07.08.2021 09:20
З території приватного кооперативу на Буковині поліцейські вилучили майже пів тисячі рослин конопель Для виявлення нелегальних посівів нарковмісних рослин оперативники територіального Управління боротьби з
- 06.08.2021 18:48
Мати 16 дітей вирішила не зупинятися і народжувати «поки це можливо» Подружжя Бонелло одружилися 32 роки тому, за цей час у пари народилися дев'ять синів і сім дочок
- 06.08.2021 18:27
Топовые игровые автоматы Игровые автоматы — развлечения для наземных и виртуальных залов.
- 06.08.2021 17:01
Як харчуються американські спортсмени? Спортивні дієти Для звичайної людини норма 2-2,5 тисячі калорій в день, за даними національної служби охорони здоров'я Англії.
- 06.08.2021 10:08
Перенесення вихідних на День Незалежності 2021 Будуть додаткові вихідні
- 06.08.2021 10:02
У Чернівцях дільничний офіцер поліції затримав грабіжника Спочатку зловмисник намагався заволодіти стільниковим телефоном чернівчанки
- 06.08.2021 09:05
Володимир Зеленський звинуватив Росію в порушенні міжнародного права Голова нашої держави порівняв Донбас з Берлінською стіною, яка розділяє український народ.
- 06.08.2021 09:01
«Металіст 1925» - «Чорноморець»: команди зіграють обережно 6 серпня пройде гра третього туру УПЛ. «Металіст 1925»
- 05.08.2021 17:32

Всі новини