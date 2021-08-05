Мати 16 дітей вирішила не зупинятися і народжувати «поки це можливо»

- 06.08.2021 18:27
Мати 16 дітей вирішила не зупинятися і народжувати «поки це можливо»

Мати 16 дітей з Австралії Джені Бонелло (Jeni Bonell) розповіла, що вони з чоловіком планують продовжити народжувати дітей до тих пір, поки це можливо. 

Подружжя Бонелло одружилися 32 роки тому, за цей час у пари народилися дев'ять синів і сім дочок. Відповідаючи на питання в відео, 51-річна Джені зізналася, що вони хотіли б ще дітей, але поки вона не вагітна. Вона додала, що в їх з чоловіком віці вже не так просто зачати і народити дитину, тому вони будуть раді, якщо раптом це станеться. Якщо немає, то вони все одно будуть щасливі.

За словами жінки, їй подобається бути вагітною, і вона завжди насолоджувалася цим станом. «Багато дітей - це весело. Ми будемо народжувати дітей до тих пір, поки це можливо », - прокоментувала Джені. Бонелло відзначили, що викладаються на 100 відсотків у вихованні дітей і вважають, що присвячувати майже весь свій час дітям - правильно.

Раніше повідомлялося, що Джені Бонелло розповіла про стратегічну підготовку до Різдва на сімейному YouTube-каналі. За словами Бонелло, Різдво для сім'ї з дев'яти синів і семи дочок обходиться в суму від трьох до п'яти тисяч доларів.

Платинова Буковина, Чернівці

Источник: Фото: @thebonellfamily_

Ключові слова: багатолітна мати точка зору, причини багатодітних сімей

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