З території приватного кооперативу на Буковині поліцейські вилучили майже пів тисячі рослин конопель

- 06.08.2021 18:48
З території приватного кооперативу на Буковині поліцейські вилучили майже пів тисячі рослин конопель

Для виявлення нелегальних посівів нарковмісних рослин оперативники територіального Управління боротьби з наркозлочинністю ДБН НПУ залучили аеророзвідку. За результатами проведеного дослідження території поліцейські виявили вилучили незаконно вирощувані коноплі та передали їх зразки на експертизу.

Нагадаємо: з 21 травня до 23 вересня співробітники поліції здійснюють комплекс оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «МАК» для виявлення та знищення незаконних посівів нарковмісних рослин. Дії правоохоронців спрямовані на недопущення витоку наркосировини в незаконний обіг.

Під час відпрацювання території села Горбова Чернівецького району співробітники відділення поліції № 4 (м. Герца) Чернівецького райуправління поліції та обласного управління ДБН НПУ спільно із патрульними поліцейськими задокументували незаконну діяльність сільськогосподарського виробничого приватного кооперативу. Правоохоронці встановили, що на своїй території серед сої підприємство нелегально культивує коноплі.

Поліцейські вилучили у порушників майже 500 нарковмісних рослин і направили зразки на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України та розслідують обставини правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

 

Платинова Буковина, Чернівці

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