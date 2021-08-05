



Перенесення вихідних на День Незалежності 2021 - 06.08.2021 10:02

На українців чекає кілька вихідних до Дня Незалежності. Будуть додаткові вихідні

Україна 24 серпня відзначає День Незалежності України. Крім святкових заходів, ця дата порадує нас також додатковими днями відпочинку.

День Незалежності України є державним свято і передбачає вихідний день. У цьому році він випадає на вівторок. Щоб українцям було зручніше відзначати свято, Кабінет Міністрів рекомендував роботодавцям зробити суботу 23 серпня вихідним. У такому випадку його доведеться відпрацювати в суботу 28 числа.

Таким чином, українці відпочиватимуть чотири дні поспіль - з 21 по 24 серпня.

Довідка. 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України, який 1 грудня 1991 року підтвердив народ на всеукраїнському референдумі.

На День Незалежності у Харкові планують покладання квітів з нагоди 30-ї річниці Незалежності України, 24 серпня, на пл. Конституції в Харкові.

У церемонії візьмут участь заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, керівництво області, духовенство, військові, представники Нацполіціі і громадських організацій, жителі та гості міста.

У 2020 році віце-мер Харкова привітала всіх городян зі святом. «Сьогодні для нашої країни дуже велике свято. У нас уже виросло ціле покоління людей, які є громадянами України. І я хочу побажати, щоб вони досягли в житті всього, що запланували, і всі вимоги, які перед собою поставили, вони виконали, а держава щоб створило для цього всі умови. Я вітаю всіх харків'ян зі святом і бажаю їм здоров'я, благополуччя, миру і процвітання Харкову і Україні! » - сказала Світлана Горбунова-Рубан.

Присутні поклали квіти до монументу Незалежності. На площі виступили Великий Слобожанський ансамбль пісні і танцю та ансамбль народного танцю «Буревісник».

У День Незалежності харків'ян запрошують на автопробіг, марш і концерти

30-ий День Незалежності в Харкові буде насичений подіями.

Заходи пройдуть з дотриманням карантинних обмежень.

24 серпня в центрі Харкова День Незалежності почнуть відзначати автопробігом, потім стартує концерт, а після цього маршем пройдуть патріоти.



О 15:00 на площі Свободи розпочнеться автопробіг. Охочих приєднатися просять приїжджати без партійних прапорів, вітаються синьо-жовті та червоно-чорні прапори.

Для пробігу запланували такий маршрут: площа Свободи - Держпром - по проспекту Науки до Ботанічного саду - по проспекту Науки до Держпрому - через станцію метро "Університет" - по вулиці Сумській до Стели на площі Конституції.

О 17:00 на майданчику перед ХНАТОБ (Сумська, 25) відбудеться концерт "PEOPLE.UKRAINE". Виступлять оркестр і солісти театру з сучасним репертуаром, великий академічний Слобожанський ансамбль пісні і танцю, заплановано тематичне циркове шоу за участю акробатів на батуті. Також для харків'ян підготували батл скрипаля і біт боксерів, акробатичний рок-н-рол і чірлідінг шоу. Виступлять і спортсмени займаються велоекстрімом, ролери.

На завершення вечора заспіває співачка Garna і Prime Orchestra, заплановано піротехнічне шоу з поєднанням хореографії, акробатичних трюків, вокалу на сцені і даху театру. Організатори обіцяють дотримуватися всіх карантинних вимог, запланована онлайн-трансляція заходу.



О 18:00 на площі Конституції стартує Марш Незалежності. По центру міста вдруге пройдуть, в тому числі, учасники бойових дій на Донбасі.

О 19:00 в Харківській філармонії почнуть звучати улюблені українські пісні і мелодії. В органному концерті "Рiдна Серце Україна" візьмуть участь провідні солісти філармонії. Вартість квитків від 60 гривень. Перед входом глядачам вимірюють температуру, в залі їх розсадять через одне вільне місце.

О 23:00 онлайн можна буде приєднатися до традиційного концерту "День Незалежності з Океаном Ельзи". Музиканти обіцяють порадувати відомими піснями і прем'єрами. Захід пройде без глядачів і буде транслюватися на YouTube, Facebook і в ефірі телеканалу "Україна".

Нагадаємо, точкою відліку сучасної державності стало 24 серпня 1991 року, коли Верховна Рада Української РСР прийняла Акт проголошення незалежності України. Таким чином відбулося відновлення державного суверенітету, за який українці змагалися протягом багатьох століть.

Платинова Буковина, Чернівці

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