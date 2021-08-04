Яка користь кавуна. Скільки кавуна можна їсти та коли?

- 05.08.2021 16:53
Яка користь кавуна. Скільки кавуна можна їсти та коли?

Незвичайне свято в честь найбільшої в світі ягоди придумали 3 серпня в США, де кавуни дуже популярні.

Батьківщиною кавуна вчені вважають Африку, а точніше територію сучасної Ботсвани, а культивувати його почали в 4 тис. До н.е. В Україні ж ці ягоди з'явилися в 13 столітті. Вважається, що вони потрапили в Поволжі з Індії. А в 1660 році цар Олексій Михайлович наказав засіяти ними порожні території в Астрахані. З цього часу почався розквіт кавунів в Україні.

Ну а сам свято виникло в 20-і роки ХХ століття в США, де набирали популярність конкурси з поїдання кавунів на швидкість. Перше таке змагання відбулося в 1921 році в містечку Сент-Анастін.

Що буде, якщо їсти кавуни кожен день?

Літо - пік сезону кавунів. Це солодкий, освіжаючий, низькокалорійний і корисний для здоров'я продукт. Сьогодні розбираємося, що буде, якщо їсти кавун кожен день і як він впливає на організм людини.
Зміст статті
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Чим корисний кавун?
Користь м'якоті кавуна
1. Насичує організм рідиною
2. Містить корисні речовини
3. Корисний для серця
4. Корисний для шкіри і волосся
Користь насіння кавуна
Користь кавунових кірок
Чим небезпечне вживання кавуна?
Чим корисний кавун?
Як правильно вибрати стиглу і & nbsp; солодку диню?
Як вибрати диню? Поради експерта
Користь м'якоті кавуна
1. Насичує організм рідиною
Питна вода необхідна для всіх обмінних процесів і реакцій в організмі. Особливо вона необхідна в жарку погоду. Але крім води людському організму буде корисно споживати в їжу продукти з високим вмістом води. На щастя, кавун приблизно на 90-95% складається з води. Більш того, високий вміст води в кавуні - одна з причин, чому вживання цього продукту дарує нам відчуття ситості: поєднання води і клітковини в ньому дозволяє споживати більше калорій при меншому обсязі їжі.

2. Містить корисні речовини. У кавуні міститься:

  • вітамін C (приблизно 20% від добової норми);
  • вітамін А (близько 18% від добової норми);
  • калій (5% від добової норми);
  • магній (4% від добової норми);
  • вітаміни B1, B5 та B6 (3% від добової норми).

Також кавун - один з найбільш низькокалорійних продуктів: всього 27-30 калорій на 100 грам - це нижче, ніж у багатьох інших фруктів і ягід з низьким вмістом цукру.

3. Кавун корисний для серця
 Деякі поживні речовини, що містяться в кавуні, особливо корисні для здоров'я серця. У багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні , захворювання серцево-судинної системи як і раніше залишаються основною причиною смертності. Дослідження показують, що такий каротиноид-антиоксидант, як лікопін, який є в кавуні, допомагає знизити рівень холестерину і кров'яний тиск в людському організмі.

Кавун також містить цитрулін - амінокислоту, яка може підвищувати рівень оксиду азоту в організмі. Оксид азоту допомагає кровоносним судинам розширюватися, що знижує кров'яний тиск. А інші вітаміни і мінерали (такі, як A, B6, C, магній і калій), що містяться в кавуні, грають важливу роль в підтримці здоров'я серця.

4. Корисний для шкіри і волосся
Вітамін А дуже корисний для шкіри людини, а всього лише 100 грам кавуна містять майже чверть денної норми його споживання. Також вітамін А допомагає зберігати шкіру і волосся зволоженими і сприяє здоровому росту нових клітин колагену і еластину.

Крім цього кавун також:

  • має протизапальні властивості;
  • сприяє підтримці здоров'я травного тракту;
  • допомагає знижувати м'язові болі після тренувань;
  • знижує ризик розвитку раку завдяки своїм антиоксидантним властивостям.

Користь насіння кавуна

Багато хто звик випльовувати насіння кавуна, а деякі люди просто вибирають сорти кавуна без кісточок. Але насправді вони теж дуже корисні. Насіння кавуна низькокалорійні і багаті поживними речовинами. У смаженому вигляді вони стають хрусткими і можуть легко замінити інші нездорові закуски.

Насіння кавуна мають багато переваг для здоров'я:

Це дуже низькокалорійний продукт. Наприклад, близько 30 грам кісточок кавуна містять приблизно 150-160 калорій.

У насінні міститься магній: в 4 грамах насіння - 21 мг магнію, що становить приблизно 5 відсотків від денної норми цього елемента. Дослідження показують, що дорослій людині необхідно 420 мг магнію щодня. Він необхідний для багатьох метаболічних функцій організму, а також для здоров'я імунної системи, серця і кісток.

Насіння кавуна містять залізо, а це важливий компонент гемоглобіну, який переносить кисень по тілу.

Насіння кавуна - це хороше джерело мононенасичених і поліненасичених жирних кислот. Ці жири корисні для захисту від серцевого нападу та інсульту, а також для зниження рівня «поганого» холестерину в крові.

Насіння кавуна - відмінне джерело цинку. Вони забезпечують близько 25 відсотків денної норми в 30 грамах. Цинк - важлива поживна речовина, необхідне для імунної, травної та нервової системи людського організму.

Для більш зручного споживання кісточок кавуна в їжу їх можна просто викласти на деко і обсмажити в духовці при 150-170 градусах. Через 15 хвилин вони будуть готові до споживання і стануть набагато більш корисною закускою в порівнянні з картопляних чіпсами з магазину.

Користь кавунових кірок
Зазвичай після з'їдання м'якоті плоду кавунові кірки викидаються. Але в цій частині кавуна також міститься значна кількість. корисних компонентів. Якщо вони не зіпсовані, а саму шкірку ретельно промити і просушити, то вона стає повністю їстівної.

У шкірці кавуна міститься цитрулін - амінокислота, яка сприяє розширенню кровоносних судин, а також покращує доставку кисню до м'язів. Ще одна перевага шкірки кавуна в тому, що це джерело клітковини. Дієта з високим вмістом клітковини:

знижує ризик розвитку захворювань товстої кишки;

допомагає знизити рівень холестерину і цукру в крові;

швидше насичує, допомагаючи при цьому підтримувати здорову вагу.

Чим небезпечне вживання кавуна?

При вживанні в їжу кавуна в розумних кількостях (не більше 300-400 грам в день) він не повинен викликати серйозних побічних ефектів. Однак якщо щодня споживати спільно з кавуном багато інших фруктів і не дотримуватися норми, то може виникнути ряд певних проблем.

Наприклад, за даними Американського онкологічного товариства, щоденне споживання більше 30 мг лікопіну, який в тому числі є і в кавуні, потенційно може викликати нудоту, діарею, розлад шлунка і здуття живота.

Людям з серйозною гіперкаліємією або занадто високим вмістом калію в крові не слід споживати більше 150-200 грам кавуна в день, в яких міститься майже 140 мг калію. Гіперкаліємія може призвести до нерегулярного серцебиття і іншим серцево-судинних проблем.

Вживання водонасичених продуктів, таких як кавун, може бути привабливо для тих, хто хоче схуднути, так як невелика порція продукту швидко дозволяє відчувати себе ситим. Споживання більшої кількості фруктів і овочів будь-якого виду природним чином допомагає знизити загальну кількість одержуваних калорій. Однак лікарі не рекомендують їсти тільки кавун, адже різноманітність в людської їжі - це дуже важливий фактор.

Людям з цукровим діабетом потрібно проконсультуватися з лікарем перед вживанням кавуна. Залежно від загальної дієти людини і від кількості з'їденого кавуна це може вплинути на рівень цукру в крові.

ВООЗ також попереджає про небезпеку при покупці кавунів, нарізаних шматочками. Відкрита м'якоть плоду може стати живильним середовищем для бактерій. Організація рекомендує, щоб розрізані кавуни були упаковані і поміщені в холодильник якомога швидше і зберігалися при температурі не більше 4 градусів.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: користь кавуна, кавун для серця

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