



Прогнозується обвал курсів долара і євро в Україні - 05.08.2021 16:40

Експерт прогнозує обвал курсів долара і євро

Національна валюта буде зміцнюватися



Старший аналітик компанії Esperio Ян Кароль прогнозує, що до 23 серпня можна очікувати зростання курсу національної валюти.



Експерт очікує помірне зростання гривні по відношенню до долара США в рамках 26,6 грн / $ і 31,4 грн / € в середньому по Україні.



Нагадаємо, вчора стало відомо, що 23 серпня Україна "безоплатно" отримає від Міжнародного валютного фонду $ 2700000000 в рамках допомоги по боротьбі з наслідками коронавирусной хвороби. Свій "шматок" фінансової допомоги отримають і інші країни. Наприклад, $ 950 млн виділять і Білорусі.



В цілому фонд вирішив роздати країнам-членам МВФ спеціальні права позики (SDR) на суму в $ 650 млрд.



При цьому в рамках попередніх домовленостей 2020 року Україна, як потенційний позичальник, до сих пір НЕ виконала ряд узятих на себе зобов'язань. Разом з цим, говорить аналітик, співпраця з МВФ не є прогнозованим міжнародним займу, Який можна обговорювати з оглядкою на чіткі критерії.



"Без жодних реформ ми отримаємо кошти і в вересні місія МВФ продовжить роботу з прицілом на збільшення видачі кредиту. Виходить, що прогнозувати такі політичні кроки абсолютно неможливо, і якщо 23 серпня виплат Чи не буде, то це теж потрібно вважати нормальним", - підкреслив Ян Кароль.



Ймовірно, додає експерт, що подібні домовленості з МВФ - вербальні драйвери - є таким собі стратегічним кроком для зміцнення гривні, щоб стримати інфляцію в країні.



"Тобто інтерес НЕ стільки в тілі кредиту, скільки в спробу стабілізувати динаміку зростання цін через те, що в світі вартість товарів збільшується", - пояснив старший аналітик компанії Esperio.

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