



Лукашенко заявив, що Україна - то є загроза - 05.08.2021 12:51

Лукашенко впевнений, що Україна є загрозою для Білорусі. "Додаткова загроза, якої у нас не було раніше".

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко вважає, що політика української влади стала загрожувати безпеці Білорусі.

Про це він сказав у четвер, 5 серпня, на нараді з керівниками силових органів. "Народ близький, народ рідної, але керівництво України, проводячи антинародний курс там, прийняло орієнтацію на конфронтацію.

Ми не говоримо, куди вони там, на Захід чи Схід йдуть, на Південь - не важливо, це їхня справа визначатися. Але в основі їх політики лежить конфронтація, і для нас це додаткова загроза, якої у нас не було раніше ", - сказав Лукашенко.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини