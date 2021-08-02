



Комаровський назвав терміни спалаху коронавируса "Дельта" в Україні - 04.08.2021 16:53

Лікар припускає, що спалах коронавируса буде вже в серпні



Доктор Євген Комаровський заявив про те, що в Україні до Дня Незалежності можливий сплеск захворюваності новим штамом коронавируса "Дельта".

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У нас невідкладні заходи - це варіант коронавируса" Дельта ". Чому досі не зібрався РНБО? Це погано скінчиться. У нас тільки одне питання: чому в Москві" Дельта "є, а в Києві немає? Тому що ще час не настав . А зараз Туреччина відкрита і для росіян, і для нас. Вони там обміняються, приїдуть - буде вам "Дельта". Я так думав, що до жовтня, але, швидше за все, в серпні вже буде, як раз до Дня Незалежності вам буде подаруночок ", - заявив лікар.

Як зазначив Комаровський, коронавірус - "така фігня, що ніяких прогнозів щодо нього давати практично неможливо".

"Досвід показує наступне: прогнозувати не можна, а краще готуватися до гіршого. Але ... у нас зараз ситуація легше, і припиняють фінансування інфекційних лікарень. У мене вже просто немає слів. Неймовірно. Не всіх, деяких, типу, вони зробили свою справу, вже всіх наспасалі, йдіть тепер в ж *** у ", - сказав він.

Платинова Буковина, Чернівці

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