Комаровський назвав терміни спалаху коронавируса "Дельта" в Україні- 04.08.2021 16:53
Лікар припускає, що спалах коронавируса буде вже в серпні
Доктор Євген Комаровський заявив про те, що в Україні до Дня Незалежності можливий сплеск захворюваності новим штамом коронавируса "Дельта".
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".
"У нас невідкладні заходи - це варіант коронавируса" Дельта ". Чому досі не зібрався РНБО? Це погано скінчиться. У нас тільки одне питання: чому в Москві" Дельта "є, а в Києві немає? Тому що ще час не настав . А зараз Туреччина відкрита і для росіян, і для нас. Вони там обміняються, приїдуть - буде вам "Дельта". Я так думав, що до жовтня, але, швидше за все, в серпні вже буде, як раз до Дня Незалежності вам буде подаруночок ", - заявив лікар.
Як зазначив Комаровський, коронавірус - "така фігня, що ніяких прогнозів щодо нього давати практично неможливо".
"Досвід показує наступне: прогнозувати не можна, а краще готуватися до гіршого. Але ... у нас зараз ситуація легше, і припиняють фінансування інфекційних лікарень. У мене вже просто немає слів. Неймовірно. Не всіх, деяких, типу, вони зробили свою справу, вже всіх наспасалі, йдіть тепер в ж *** у ", - сказав він.
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