



У Чехії зіткнулися пасажирські потяги, постраждали десятки людей - 04.08.2021 11:29

У Чехії зіткнулися поїзди EX 351 і OS 7406, що курсують між станціями Домажліце і Блізежов. Про це 4 серпня повідомляє чеська поліція в Twitter.

В результаті НП постраждали "десятки людей». Видання Lidovky вказує, що семеро потерпілих перебувають у критичному стані.

На місце зіткнення прибули рятувальники з Праги і вертольоти, щоб допомогти постраждалим.

Міністр транспорту Карел Гавлічек збирається приїхати на місце НП.

Два потяги зіткнулися в середу недалеко від чеського міста Пльзень, в результаті чого двоє людей загинули і 31 людей отримали поранення. Ще 7 осіб отримали важкі поранення.

«Ми можемо підтвердити, що двоє людей загинули на місці події», - повідомила чеська поліція в Twitter.

Місцеві служби екстреної допомоги повідомили, що чотири вертольоти допомагають доставити постраждалих до лікарні.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, зіткнулися потяги EX 351 і OS 7406, що курсують між станціями Домажліце і Блізежов. Згідно веб-сайту Чеських залізниць, EX 351 - це експрес-рейс з Мюнхена до Праги. Повідомляється, що аварія сталася після 6 години ранку за всесвітнім координованим часом. Міністр транспорту Карел Гавлічек їде на місце події.

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