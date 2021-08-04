



Як кофеїн впливає на організм? - 04.08.2021 10:08

Чому кава бадьорить і як кофеїн використовують в медицині

Кава і чай - напої, які людство відкрило для себе сотні років назад, - стали важливою частиною культурних традицій і соціального життя.

Що міститься в них кофеїн - одне з найбільш широко поширених психоактивних речовин в світі [1]. У Сполучених Штатах, які не входять навіть до десятки найактивніших країн - споживачів кофеїну, 85% дорослих вживають його щодня при середніх значеннях на людину 135 мг в день, що еквівалентно приблизно 1,5 стандартним чашкам кави (235 мл) [2].

Крім кави і чаю, кофеїн міститься і в інших рослинах: какао-бобах, листках йерба, ягодах гуарани. Штучно синтезований кофеїн додають в багато енергетичні напої.

Молекулярна структура кофеїну аналогічна структурі нейромедіатора аденозину, що дозволяє кофеїну зв'язуватися з аденозиновими рецепторами в головному мозку і пригнічувати ефекти цього медіатора. У помірних дозах (від 40 до 300 мг) кофеїн може протидіяти ефектам аденозину, тобто знижувати втому і підвищувати пильність [3].

Кофеїн часто демонізують: раніше висувалися припущення, що він збільшує ризик розвитку раку і серцево-судинних захворювань, провокує депресію та безсоння. Однак останнім часом з'явилися докази користі кофеїну для здоров'я [4]. Кофеїн широко використовується для лікування апное недоношених немовлят [5] і в знеболюючих препаратах спільно з анальгетиками для посилення ефекту знеболювання [6].

Більшість побічних ефектів кофеїну проявляються лише при надмірному споживанні. А до деяких негативних ефектів з часом виробляється толерантність.

Платинова Буковина, Чернівці

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