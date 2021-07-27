Жінка злякалася ожиріння і скинула 13 кілограмів за вісім місяців- 30.07.2021 10:17
28-річна мешканка індійського міста Ченнай Бхаргава (Bhargavi) скинула 13 кілограмів за вісім місяців і розкрила свій метод схуднення.
Бхаргава безуспішно намагалася схуднути протягом 12 років. За словами жінки, головна причина невдач була в її непослідовності. Однак коли індіанка усвідомила, що всі жінки в її родині страждали в старості через захворювання, викликаних ожирінням, вона злякалася за своє здоров'я і твердо вирішила скинути вагу і змінити спосіб життя.
Жінка почала практикувати интервальное голодування по системі 16: 8 - вона їла три рази строго в проміжок з 10:30 до 18:30. На сніданок Бхаргава з'їдала пшоняну, вівсяну або сочевичну кашу з фруктами і тарілку вареного білого нуту. В обідньому меню був рис або пшоно з овочами і миски індійського соусу на основі йогурту з додаванням цибулі, помідорів, моркви, огірків або стручкового перцю. На вечерю о 18:30 індіанка з'їдала млинці з сочевичної і рисової муки, тушковані овочі з манною крупою, а іноді вегетаріанський овочевий боул і тарілку супу.
Бхаргава тренувалася п'ять днів на тиждень: вона робила вправи вдома, кожен день проходила по п'ять кілометрів разом з чоловіком, стрибала зі скакалкою, а по вихідним тренувалася з друзями по відеозв'язку.
Щоб підтримувати мотивацію в процесі скидання ваги, індіанка створила чат в месенджері з однодумцями. Вони підтримували один одного на шляху до змін і ділилися успіхами.
Тим, хто хоче схуднути, жінка рекомендувала бути послідовними в змінах, вірити в себе, харчуватися простою їжею і багато рухатися.
Раніше повідомлялося, що 37-річна мешканка Індії скинула 50 кілограмів за півтора року і розкрила секрет успішного схуднення. Вона практикувала интервальное голодування і їла два рази в день, пропускаючи сніданок.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 30.07.2021 10:12
- 30.07.2021 10:06
- 29.07.2021 15:57
- 29.07.2021 14:53
- 29.07.2021 11:43
- 29.07.2021 09:07
- 28.07.2021 12:13
- 27.07.2021 15:42
- 27.07.2021 11:58
- 27.07.2021 11:07