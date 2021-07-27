



Жінка злякалася ожиріння і скинула 13 кілограмів за вісім місяців - 30.07.2021 10:17

28-річна мешканка індійського міста Ченнай Бхаргава (Bhargavi) скинула 13 кілограмів за вісім місяців і розкрила свій метод схуднення.

Бхаргава безуспішно намагалася схуднути протягом 12 років. За словами жінки, головна причина невдач була в її непослідовності. Однак коли індіанка усвідомила, що всі жінки в її родині страждали в старості через захворювання, викликаних ожирінням, вона злякалася за своє здоров'я і твердо вирішила скинути вагу і змінити спосіб життя.

Жінка почала практикувати интервальное голодування по системі 16: 8 - вона їла три рази строго в проміжок з 10:30 до 18:30. На сніданок Бхаргава з'їдала пшоняну, вівсяну або сочевичну кашу з фруктами і тарілку вареного білого нуту. В обідньому меню був рис або пшоно з овочами і миски індійського соусу на основі йогурту з додаванням цибулі, помідорів, моркви, огірків або стручкового перцю. На вечерю о 18:30 індіанка з'їдала млинці з сочевичної і рисової муки, тушковані овочі з манною крупою, а іноді вегетаріанський овочевий боул і тарілку супу.

Бхаргава тренувалася п'ять днів на тиждень: вона робила вправи вдома, кожен день проходила по п'ять кілометрів разом з чоловіком, стрибала зі скакалкою, а по вихідним тренувалася з друзями по відеозв'язку.

Щоб підтримувати мотивацію в процесі скидання ваги, індіанка створила чат в месенджері з однодумцями. Вони підтримували один одного на шляху до змін і ділилися успіхами.

Тим, хто хоче схуднути, жінка рекомендувала бути послідовними в змінах, вірити в себе, харчуватися простою їжею і багато рухатися.

Раніше повідомлялося, що 37-річна мешканка Індії скинула 50 кілограмів за півтора року і розкрила секрет успішного схуднення. Вона практикувала интервальное голодування і їла два рази в день, пропускаючи сніданок.

Платинова Буковина, Чернівці

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