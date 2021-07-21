Amazon почне приймати оплати біткоінами до кінця року

- 21.07.2021 13:56
Amazon почне приймати оплати біткоінами до кінця року

Технологічний гігант Amazon планує додати підтримку платежів в першій криптовалюта до кінця 2021 року, пише видання City A.M. з посиланням на інсайдера.

«Це не просто рух по створенню рішень для кріптовалютних платежів колись в подальшому. Це - повноцінна, добре обговорювана, невід'ємна частина майбутнього механізму роботи Amazon », - заявило джерело.

За її словами, біткоіни є першим кроком в реалізації кріптовалютних амбіцій компанії. Керівництво Amazon нібито має намір додати і інші відомі цифрові активи:

«Наступними в черзі будуть Ethereum, Cardano і Bitcoin Cash, після чого вони [Amazon] додадуть близько восьми найпопулярніших криптовалюта».

Джерело стверджує, що ініціатива «йде з самого верху, від Джеффа Безоса» і проект «практично готовий до запуску». Також компанія, за її словами, може випустити власний токен:

«Це буде багаторівнева інфраструктура, де можна буде оплачувати товари і послуги або заробляти токени в рамках програми лояльності».

Апдейт: Користувач Twitter під ніком CryptoCobain заявив, що слух про додавання Amazon платежів в біткоіни запустив він
У серпні 2019 року Amazon розмістив на LinkedIn вакансію розробника ПЗ, який, серед іншого, повинен був зайнятися «роботою над блокчейном». Пізніше компанія прибрала згадка блокчейна з тексту вакансії через ажіотаж в ЗМІ.

На початку 2021 року підрозділ Amazon Digital and Emerging Payments оголосило набір розробників та інженерів для нового платіжного продукту в цифровий валюті в Мексиці.

Раніше платформа хмарних обчислень Amazon Web Services розмістила вакансію блокчейн-фахівця з досвідом в сфері децентралізованих фінансів.

Нагадаємо, в липні технологічний гігант вирішив найняти керівника продукту в сфері цифрових валют і блокчейна для роботи в Payments Acceptance & Experience в Сіетлі, штат Вашингтон.

Платинова Буковина, Чернівці

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