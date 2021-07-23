Які країни відкриті для туристів з України?

- 27.07.2021 11:07
Які країни відкриті для туристів з України?

Для туристів з України відкрилися вже 14 країн ЄС

14 країн Європейського Союзу дозволили в'їзд для українських туристів в рамках ослаблення обмежень, введених раніше для протидії поширення коронавирусной інфекції Covid-19.

"Країна за країною повертаємо повноцінне дію безвіза з ЄС. Свобода подорожей українців - серед пріоритетів МЗС", - сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляється на сторінці МЗС України в Facebook в понеділок.

Зовнішньополітичне відомство нагадало, що нещодавно Рада ЄС включив Україну в рекомендований перелік третіх країн, для громадян яких пропонується скасувати тимчасові обмеження на необов'язкові поїздки в Європейський Союз.

"Згідно з рекомендацією Ради ЄС одна за одною європейські країни почали відкриватися для всіх типів подорожей українців. Менш ніж за два тижні до переліку додалися Данія, Німеччина, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Словаччина, Словенія, Нідерланди, Франція, Швеція, Іспанія, Португалія. у більшість країн для в'їзду необхідно свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест ", - вказали в МЗС України.

У міністерстві звернули увагу на те, що конкретні умови в'їзду в кожну окрему країну можуть відрізнятися. Всі деталі, а також перелік затверджених в країні вакцин можна перевірити на інтерактивній карті МЗС. З відповідями на поширені питання про подорожі за кордон у 2021 році можна ознайомитися за посиланням.

Платинова Буковина, Чернівці

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