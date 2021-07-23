Масажистка в Чернігові в себе вдома повернула шию та вбила клієнтку- 27.07.2021 11:58
Масажистка з Чернігова повідомлена про підозру у вбивстві з необережності
Прокурор Чернігівської окружної прокуратури погодив повідомлення про підозру масажистки - мешканці Чернігова, 1972 року народження., Яка підозрюється у вбивстві з необережності.
"Встановлено, що підозрювана за місцем проживання під час масажу тіла долонями обох рук зробила потерпілої різкий поворот шийного відділу хребта, внаслідок чого завдала останньої тілесні ушкодження у вигляді закритої хребетної спинномозкової травми з пошкодженням спинного мозку в шийному відділі", - повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.
В ході досудового слідства проведено ряд судових експертиз. Згідно з висновками, вищевказані тілесні ушкодження, нанесені підозрюваної, мають причинно-наслідковий зв'язок з настанням смерті потерпілої в неврологічному відділенні однієї з лікарень Чернігова.
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