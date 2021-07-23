



Яка ймовірність заборони біткоінів в Китаї? - 27.07.2021 15:42

Боббі Лі оцінив ймовірність заборони біткоінів в Китаї

Пекін не зацікавлений у розвитку кріптоіндустріі, а недавня заборона Майнінгу в Китаї спрямований на утримання громадян від високоризикових інвестицій в цифрові активи. Таку думку в коментарі Bloomberg висловив співзасновник і колишній глава кріптовалютной біржі BTCC Боббі Лі.

Китай хоче регулювати криптовалюта для досягнення своєї головної мети - глобалізації цифрового юаня », - заявив він.

На думку Лі, біткоіни не є прямим конкурентом юаню. Він допустив, що ситуація в Китаї не вплине на кріптоіндустрію в довгостроковій перспективі.

Однак Лі не виключив, що наступним кроком влади КНР може стати повна заборона на володіння цифровими активами.

«Ми давно чуємо, що в Китаї заборонені криптовалюта. Технічно це не так - будь-хто може володіти біткоіни, купувати і продавати його. Але коли курс біткоіни досягне $ 500 000 або $ 1 млн, Китай може повністю заборонити його », - уточнив співзасновник BTCC.

Він зазначив, що ймовірність такої заборони становить 50%. Чи також вважає, що влада Китаю стурбовані не шкодою екології при Майнінг біткоіни, а неможливістю регулювати фінансовий актив.

Нагадаємо, засновник кріптобанка Galaxy Digital Майк Новограц назвав результат Майнер з Китаю «великим плюсом» для кріптовалютной індустрії.

Глава MicroStrategy Майкл Сейлор зазначив, що обмежувальні заходи щодо видобутку біткоіни в КНР стали геополітичним промахом влади. Він назвав це «помилкою на трильйон доларів».

Платинова Буковина, Чернівці

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