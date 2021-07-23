



В Україні намолотили 14,1 млн тонн зерна - 27.07.2021 09:18

У всіх областях України проходить збирання ранніх зернових і зернобобових культур, проведена на площі 3,4 млн га (22% до прогнозу) при врожайності 4,18 т / га, намолочено більше 14,1 млн тонн, повідомляє УкрАгроКонсалт з посиланням н/.

В розрізі культур станом на 22 липня намолочено: ячменю - 5 млн тонн з площі 1,19 млн га (48% до прогнозу) при врожайності 4,18 т / га; пшениці - 8,86 млн тонн із площі 2,07 млн ​​га (30% до прогнозу) при врожайності 4,28 т / га; гороху - 242 тис. тонн з площі 110 тис. га (47% до прогнозу) при врожайності 2,21 т / га.

Лідерами зі збирання сільгоспкультур є аграрії Херсонської області, які зібрали 69% площ (542 тис. Га) зернових і зернобобових культур при врожайності 4,54 т / га, і намолотили 2,2 млн тонн зерна.

Лідерами за врожайністю зернових є аграрії Волинської області, які зібрали 6% площ при врожайності 6,05 т / га.

Вище 5 т / га середньої по області врожайність зернових і зернобобових культур на початку збирання (від 2% до 8%) мають господарства Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей.

Платинова Буковина, Чернівці

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