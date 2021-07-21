



COVID-19 провокує ожиріння - 23.07.2021 11:21

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«Організму потрібно більше сил»: як COVID-19 провокує ожиріння. Лікарі розповіли про ризик ожиріння у перехворілих коронавирусной інфекцією

Перенесли коронавірус можуть зіткнутися з ожирінням, ризик його розвитку особливо високий у пацієнтів, що мають проблеми з щитовидною залозою і страждають від дефіциту мікроелементів. Справа в тому, що в період хвороби через інтоксикацію у людини знижується апетит, а після одужання він різко посилюється - йде прогресуючий набір жирової маси. Як попередити подібне ускладнення, «Газеті.Ru» розповіли лікарі-ендокринологи.

Практично у всіх пацієнтів в період коронавируса знижується апетит. При цьому після одужання він, навпаки, посилюється, що може стати причиною розвитку ожиріння, повідомила лікар-ендокринолог Оксана Михалева.

«Схуднення під час коронавирусной інфекції - погана прогностична ознака в плані подальшого розвитку ожиріння. Після одужання, коли нормалізується апетит і надходження калорій, через зниженого метаболізму йде прогресуючий набір жирової маси тіла і найчастіше розвивається висцеральное (внутрішнє) ожиріння », - сказала вона.

Апетит під час COVID-19 знижується через те, що вірус надає токсичну дію на центральну нервову систему - страждає центр голоду і апетиту в гіпоталамусі. «Також під час коронавируса порушується смак і нюх. Людина не відчуває смак їжі, його смакові рецептори не стимулює - отже, не хочеться їсти », - пояснила Михалева.

Ризик розвитку ожиріння особливо високий у пацієнтів, які до коронавируса мали порушення в роботі щитовидної залози або недолік основних нутрієнтів, додав лікар-ендокринолог Олександр Фомін.

«Якщо у людини спочатку були проблеми з щитовидною залозою, порушенням обміну речовин, дефіцитом вітамінів або необхідних елементів - в тому числі вітаміну Д, заліза і білка - то ризик зіткнутися з ожирінням зростає. Крім цього, реабілітація проходить повільніше і важче. Організму потрібно більше сил для «опору» хвороби, і він більше «витрачає» необхідних мікроелементів », - сказав лікар« Газеті.Ru ».

За словами експертів, у таких пацієнтів коронавірус може посилювати наявні проблеми і дефіцити, через що глюкоза не буде перероблятися в повній мірі.

«Глюкоза - один з основних джерел енергії, і при дефіциті необхідних нутрієнтів не стимулює анатомічні процеси, де глюкоза згоряє. Відповідно, організм з надлишку робить жир, що і призводить до ожиріння. Тобто, з одного боку, організм потребує енергії - він її споживає, з іншого - ця енергія в повній мірі не використовується, так як немає такої фізичної можливості на тлі того, що коронавірус посилює існуючі дефіцити в організмі . . Він також додав, що освіта зайвого жиру створює додаткове навантаження на підшлункову залозу.

Щоб не зіткнутися з таким ускладненням, необхідно вчасно виявляти відхилення, пов'язані з щитовидною залозою, і заповнювати запаси необхідних нутрієнтів.

«Головна профілактика цих проблем - компенсація дефіцитів: заліза, вітаміну Д, білка. Необхідно створити свого роду «ресурс» організму, у якого буде можливість гідно боротися з інфекцією », - підкреслив Фомін.

У перебіг хвороби і в постковідний період важливо грамотно підібрати дієту і не нехтувати фізичною активністю.

«Потрібно звертати увагу на надходження легкозасвоюваних білків (молочні і кисломолочні продукти, сир, сир, біле куряче м'ясо, горіхи, яйця), швидке розширення фізичної активності відповідно до стану пацієнта. Після одужання треба розширювати раціон - знову ж за рахунок білків і обережного вживання жирів і простих вуглеводів. Також важливо збільшувати фізичну активність », - уклала Михалева.

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