



Чому Китай відмовився допомагати ВООЗ визначити походження коронавируса - 22.07.2021 09:14

КНР відкинула запропонований ВООЗ план другої фази розслідування походження коронавируса

Китай відмовився співпрацювати з ВООЗ на другому етапі розслідування походження Sars-CoV-2. Раніше глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус заявив, що не можна виключати версію витоку коронавируса з китайської лабораторії в Ухані і закликав КНР співпрацювати відкрито. Пекін звинуватив ВООЗ в «політичному позерстві» і заявив, що вірус виник природним шляхом, людина заразилася ним від тварини. Китай неодноразово звинувачували в штучному створенні коронавируса.

Китайська Народна Республіка не стане допомагати Всесвітньої організації охорони здоров'я в реалізації плану щодо другого етапу розслідування походження коронавируса. Про це з посиланням на заступника керівника Національного комітету охорони здоров'я КНР Цзена Ісинь повідомляє агентство Reuters.

За словами Цзена, ВООЗ «займається політичним позерством», демонструючи «зарозумілість по відношенню до науки».

Крім того, представники китайського наукового співтовариства також заявили на брифінгу, що «швидше за все, вірус передався людині від тварини через проміжного носія». Глава контактної групи епідеміолог Ліан вання підкреслив, що в лабораторії в Ухані «вірусу ніколи не було».

«Нам не потрібно витрачати більше ресурсів на розслідування версії про витік», - наполягав він.

МЗС КНР також відкинув припущення ВООЗ про те, що вірус був розроблений в лабораторії. Раніше глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус заявив, що не можна виключати і версію штучного походження Sars-CoV-2.

24 травня газета The Wall Street Journal привела витяги з доповіді американської розвідки про можливу появу коронавируса за пару місяців до початку глобальної епідемії. У матеріалі WSJ стверджується, що троє співробітників лабораторії інституту в Ухані звернулися за медичною допомогою, з важкими симптомами інфекційного захворювання. Там також зазначалося, що в документі розвідки є подробиці відвідування цими пацієнтами лікарень. WSJ вважає, що доповідь може стати приводом для більш широкого розслідування «штучного походження» коронавируса.

Офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзяні заявив, що публікація WSJ не відповідає дійсності. Він підкреслив, що, згідно із заявою Уханьского інституту вірусології, станом на 23 березня 2021 роки жоден співробітник інституту не заражають коронавирусной інфекцією.

«Якщо США впевнені в своїх заявах, тоді хай доведуть це. Як звуть цих вчених? Який хворобою вони заразилися? Якщо вони стверджують, що у вчених був позитивний тест на новий коронавірус, то де ж звіт? », - додав він.

Версія про природне походження коронавируса від кажанів і раніше залишається ключовою, заявили в травні в ВООЗ. Головний медичний радник Білого дому Ентоні Фаучи при цьому визнав, що «Національні інститути охорони здоров'я США» (NIH) виділили Уханьского лабораторії в КНР $ 600 тис. Для дослідження коронавирусов кажанів, але категорично відкинув, що ці гроші були спрямовані для поліпшення функціональних особливостей вірусів - наприклад, підвищення здатності передаватися від людини до людини. Правда, він визнав, що немає ніяких гарантій, що китайські вчені не використовували ці кошти для експериментів з коронавірусів.

При цьому екс-співробітник Держдепу США Девід Ашер, який займався розслідуванням походження COVID-19 при екс-президенті Дональда Трампа, заявив - «смішно думати», що коронавірус міг природним чином перейти від тварин до людей.

«Уханьський інститут вірусології був епіцентром синтетичної біології КНР. Вони затіяли деякі дуже непрості речі, пов'язані з так званими методами підвищення функціональності », - говорив він.

Президент США Джо Байден на цьому тлі розпорядився в 90-денний термін розслідувати версію про лабораторне походження COVID-19. При цьому зазначалося, що Білий дім бере до уваги всі версії виникнення Sars-CoV-2.

Видання Daily Caller повідомило 30 травня зі посиланням на екс-дипломата Девіда Ашера, що дружина одного з Уханьского вірусологів померла від коронавируса за місяць до офіційного початку пандемії. Про це йому розповів інший співробітник лабораторії. Він також звинуватив владу КНР в навмисному приховуванні відомостей про смерті від COVID-19 в листопаді і грудні 2019 року. Випадки коронавирусной інфекції нібито маскувалися під звичайний грип.

Єдина іноземна співробітниця Уханьского інституту вірусології, австралійська вчена Даніель Андерсон допустила сценарій, при якому коронавірус міг поширитися з китайської лабораторії. Але навіть якщо хтось із співробітників і поширив хвороба, то зробив це несвідомо, вважає вона. При цьому в цілому Андерсон дотримується точки зору про природне походження вірусу.

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