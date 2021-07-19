Службові собаки Держмитслужби виявили 270 випадків порушення митних правил у І півріччі 2021 року- 22.07.2021 10:11
Службові собаки Держмитслужби виявили 270 випадків порушення митних правил у І півріччі 2021 року
Службові собаки Держмитслужби у І півріччі 2021 року допомогли виявити:
більше 1,5 млн. пачок тютюнових виробів;
майже 20 кг наркотичних засобів;
39 одиниць зброї, її частин та понад 3 тис. штук набоїв;
близько 25 кг бурштину;
більше 30 тис. незадекларованих доларів США;
Загалом за І півріччя 2021 року, кінологічні команди Держмитслужби допомогли виявити 270 фактів незаконного переміщення заборонених речовин і предметів, що на 52 випадки більше за аналогічний період попереднього року.
Такий результат забезпечили 89 кінологічних команд, кваліфікація яких підтверджена сертифікатами. Серед них 33 – пройшли спеціальну підготовку вже цьогоріч.
Знахідки виявляли у спеціально виготовлених тайниках легкових автомобілів, у контейнерах, в особистих речах пасажирів та навіть у бороді одного з них.
А найбільші знахідки за цей період належать собакам:
з Дніпровської митниці (виявили майже $30 тис. в ручних поклажах пасажирів авіарейсів “Стамбул-Запоріжжя”);
з Одеської митниці (більше 140 тис. пачок табака для куріння кальяну та майже 1 млн. пачок тютюнових виробів);
з Буковинської митниці (майже 200 тис. пачок тютюнових виробів).
Добре попрацювали чотирилапі напарники митників!
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