Службові собаки Держмитслужби виявили 270 випадків порушення митних правил у І півріччі 2021 року

- 22.07.2021 10:11
Службові собаки Держмитслужби виявили 270 випадків порушення митних правил у І півріччі 2021 року

Службові собаки Держмитслужби виявили 270 випадків порушення митних правил у І півріччі 2021 року

Службові собаки Держмитслужби у І півріччі 2021 року допомогли виявити:

більше 1,5 млн. пачок тютюнових виробів;

майже 20 кг наркотичних засобів;

39 одиниць зброї, її частин та понад 3 тис. штук набоїв;

близько 25 кг бурштину;

більше 30 тис. незадекларованих доларів США;

Загалом за І півріччя 2021 року, кінологічні команди Держмитслужби допомогли виявити 270 фактів незаконного переміщення заборонених речовин і предметів, що на 52 випадки більше за аналогічний період попереднього року.

Такий результат забезпечили 89 кінологічних команд, кваліфікація яких підтверджена сертифікатами. Серед них 33 – пройшли спеціальну підготовку вже цьогоріч.

 Знахідки виявляли у спеціально виготовлених тайниках легкових автомобілів, у контейнерах, в особистих речах пасажирів та навіть у бороді одного з них.


А найбільші знахідки за цей період належать собакам:

з Дніпровської митниці (виявили майже $30 тис. в ручних поклажах пасажирів авіарейсів “Стамбул-Запоріжжя”);

з Одеської митниці (більше 140 тис. пачок табака для куріння кальяну та майже 1 млн. пачок тютюнових виробів);

з Буковинської митниці (майже 200 тис. пачок тютюнових виробів).


Добре попрацювали чотирилапі напарники митників!

Ключові слова: Службові собаки, Службові собаки Держмитслужби

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