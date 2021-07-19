З'явилося шість нових олімпійських видів спорту- 21.07.2021 10:40
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) проголосував за визнання шести міжнародних спортивних федерацій. Рішення було прийнято одноголосно на 138-й сесії організації, яка проходить напередодні Ігор-2020 на Токіо.
МОК повністю визнав Міжнародний союз черлідингу (ICU), Міжнародну федерацію асоціацій муай-тай (IFMA), Міжнародну федерацію самбо (ФИАС), Міжнародну федерацію айсштокспорта (IFI), Всесвітню асоціацію організацій кікбоксингу (WAKO) і Всесвітньої федерації лакросса (WL).
Нові олімпійські види спорту можуть увійти в програму Ігор-2028 Лос-Анджелесі.
Офіційною датою народження самбо, яке зародилося в СРСР, вважається 16 листопада 1938 року. У 2003 році Держкомспорту визнав цей вид бойових мистецтв національним і пріоритетним видом спорту в Росії. У 2009 році спортсмени заявили про намір увійти в програму Олімпійських ігор.
Самбо отримало тимчасове визнання Міжнародного олімпійського комітету в листопаді 2018 року.
Раніше повідомлялося, що МОК затвердив новий девіз Олімпійських ігор вперше з 1894 року.
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