З'явилося шість нових олімпійських видів спорту

- 21.07.2021 10:40
З'явилося шість нових олімпійських видів спорту

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) проголосував за визнання шести міжнародних спортивних федерацій. Рішення було прийнято одноголосно на 138-й сесії організації, яка проходить напередодні Ігор-2020 на Токіо.

МОК повністю визнав Міжнародний союз черлідингу (ICU), Міжнародну федерацію асоціацій муай-тай (IFMA), Міжнародну федерацію самбо (ФИАС), Міжнародну федерацію айсштокспорта (IFI), Всесвітню асоціацію організацій кікбоксингу (WAKO) і Всесвітньої федерації лакросса (WL).

Нові олімпійські види спорту можуть увійти в програму Ігор-2028 Лос-Анджелесі.

Офіційною датою народження самбо, яке зародилося в СРСР, вважається 16 листопада 1938 року. У 2003 році Держкомспорту визнав цей вид бойових мистецтв національним і пріоритетним видом спорту в Росії. У 2009 році спортсмени заявили про намір увійти в програму Олімпійських ігор.

Самбо отримало тимчасове визнання Міжнародного олімпійського комітету в листопаді 2018 року.

Раніше повідомлялося, що МОК затвердив новий девіз Олімпійських ігор вперше з 1894 року.

Платинова Буковина

Ключові слова: нові види спорту 2021, нові види спорту на олімпіаді 2021

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