В Криму лютує коронавірус Дельта, але влада не збирається нічого робити

- 20.07.2021 10:39
В Криму лютує коронавірус Дельта, але влада не збирається нічого робити

Голова акупаційної влади П-ВА Крим Аксьонов заявив, що влада не планує закривати Крим через спалах коронавируса, шиама Дельта. Шокуючі показники смертей не призвели до закриття туричтичного сезону, або хоч до будь яких дій влади на акупованому півострові.

Влада не планує закривати туристичний сезон в Криму через коронавируса. Про це заявив глава республіки Сергій Аксьонов

«Зараз робити цього (закривати туристичний сезон) ми не збираємося. Поки рішень таких немає і планів немає », - сказав він.

У той же час Аксьонов підкреслив, що такі заходи можливі, якщо «ситуація перевалить через катастрофічну позначку».

Раніше повідомлялося, що Криму кількість хворих коронавірусів за минулий тиждень стало рекордом. Крім того влада відзначила, що захворюваність за тиждень зросла ще на 11%. Уточнюється, що в Криму найбільш поширений штам «дельта».

Ключові слова: коронавірус Крим статистика

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