Чи з'явиться новий більш страшний штам коронавірусу?- 19.07.2021 09:26
Вірусолог оцінив заяву глави ВООЗ в поява більш небезпечного штаму COVID-19
Глава ВООЗ заявив, що, чим ширше поширення вірусу, тим більше його варіантів з'явиться з потенціалом стати ще небезпечніше, ніж дельта-варіант. За його словами, чим більше варіантів, тим вище шанс, що один з них зможе ухилитися від вакцин.
«Це може бути, а може і не станеться. І швидше за все цього не станеться. Це питання ймовірностей. Все залежить від кількості вірусу в популяції - скільки людей заражені. Чим більше - тим вище така ймовірність », - вважає вірусолог Аграновський. За словами Аграновський, мутації виникають і відбираються вірусом випадково - з величезної кількості відсіваються даремні або шкідливі для нього.
«Відбираються такі мутації, як в штамі" Дельта ", щоб краще лепіться на слизові оболонки і стати більш заразним. Але можуть виник найрізноманітніші варіанти, і все це залежить виключно від кількості вірусу в популяції ", - пояснив він.
Аграновський також заявив, що поки все вакцини ефективні проти відомих на сьогодні штамів, проте ситуація залежить Не тільки від стану технологій, а й від успішності вакцинації. За його словами, в країнах минулого СРСР вакцинація йде не дуже активно у зв'язку з тим, що населення прищеплюється неохоче.
Раніше ми повідомляли, що лікар-імунолог Владислав Перлів розповів, що мінливість вірусів являє собою їх природний стан. «Мінливість вірусів - це їх природний стан, в геномі запрограмовані механізми постійної зміни, гени міняються один з одним по всій довжині генома, і в залежності від того, якщо нова конструкція дає виграш вірусу, то її починає вірус накопичувати. А в чому виграш? Якраз в швидкості розмноження, переваг в новому шляху передачі », - пояснив імунолог.
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