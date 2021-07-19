



Чи з'явиться новий більш страшний штам коронавірусу? - 19.07.2021 09:26

Вірусолог оцінив заяву глави ВООЗ в поява більш небезпечного штаму COVID-19

Глава ВООЗ заявив, що, чим ширше поширення вірусу, тим більше його варіантів з'явиться з потенціалом стати ще небезпечніше, ніж дельта-варіант. За його словами, чим більше варіантів, тим вище шанс, що один з них зможе ухилитися від вакцин.

«Це може бути, а може і не станеться. І швидше за все цього не станеться. Це питання ймовірностей. Все залежить від кількості вірусу в популяції - скільки людей заражені. Чим більше - тим вище така ймовірність », - вважає вірусолог Аграновський. За словами Аграновський, мутації виникають і відбираються вірусом випадково - з величезної кількості відсіваються даремні або шкідливі для нього.

«Відбираються такі мутації, як в штамі" Дельта ", щоб краще лепіться на слизові оболонки і стати більш заразним. Але можуть виник найрізноманітніші варіанти, і все це залежить виключно від кількості вірусу в популяції ", - пояснив він.

Аграновський також заявив, що поки все вакцини ефективні проти відомих на сьогодні штамів, проте ситуація залежить Не тільки від стану технологій, а й від успішності вакцинації. За його словами, в країнах минулого СРСР вакцинація йде не дуже активно у зв'язку з тим, що населення прищеплюється неохоче.

Раніше ми повідомляли, що лікар-імунолог Владислав Перлів розповів, що мінливість вірусів являє собою їх природний стан. «Мінливість вірусів - це їх природний стан, в геномі запрограмовані механізми постійної зміни, гени міняються один з одним по всій довжині генома, і в залежності від того, якщо нова конструкція дає виграш вірусу, то її починає вірус накопичувати. А в чому виграш? Якраз в швидкості розмноження, переваг в новому шляху передачі », - пояснив імунолог.

За його словами, мета цього «вірусного багатоклітинного організму» - накопичитися і зайняти нову територію. Перлів уточнив, що коронавірус слід саме по шляху розмноження від людини до людини. Таким чином він «швиденько зайняв всю планету».





Лікар зробив висновок, що цей процес ніколи не зупиняється, тому цілком ймовірні нові конструкції, які будуть витісняти своїми «перевагами» попередні. Раніше стало відомо, що в Європі поширився лямбда-штам коронавируса. Спочатку його виявили в Бразилії в кінці червня.

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